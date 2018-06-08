舌癌單親爸賣西瓜養全家 高雄球友認購100顆

球友一擁而上，幫忙把西瓜抱下車。（記者陳文嬋翻攝）

2018-06-08 18:03

〔記者陳文嬋／高雄報導〕雲林瓜農呂榮騰羅患舌癌，靠種西瓜養活家人，經本報報導家庭困境，高雄中正籃球場的球友獲悉，大家認購100顆大西瓜，呂榮騰今將西瓜運抵高雄，大家幫他加油打氣，讓一向布滿汗水的球場，首度飄送滿滿的愛心。

中正籃球場有10面棚架球塲，從早到午夜熄燈前都有民衆打球，一群常在上午打球的球友組成球會，由年紀最長、71歲的張水源擔任會長，陸續有100多名球友加入，從18歲到70歲都有，每天至少維持40多人在場競技。

呂榮騰11年前罹患舌癌第三期，舌頭部分切除，長期接受治療，連話都說不清楚，他為養家活口，種西瓜維生，最近西瓜盛產，西瓜銷售不易，呂家人生活困頓，極待善心人士伸援手。

球友邵自立看到本報報導，發動認購愛心大西瓜活勤，他說，沒想到愛心活動發起没幾天，100顆大西瓜被認購一空；連在球場負責清潔工作的莊景安、邱美惠王、議員黄柏霖聽說也都共襄盛舉。

今天上午呂榮騰駕駛滿載大西瓜貨車，從雲林出發，10點駛進中正球場，正在打球球友一擁而上，幫忙把西瓜抱下車，呂榮騰不停地向每個人點頭説「謝謝」，大家則幫他加油打氣。

滿懷感激的呂榮騰離去後，有球友當塲切了認購大西瓜給大家分享，負責收款的陳浦夫看著大啖西瓜球友不禁表示，平常打球，大家都是為了健康，今天付出愛心，大家更快樂，也印證施比受的確更有褔。他相信中正球友以後會常常愛心大放送，幫助更多的人。