揪甘心！羽球校隊慘用爛球訓練 球友踴躍捐出500顆

永春國小羽球校隊獲贈大批新球，隊員們都開心萬分。（記者湯世名攝）

2018-06-08 17:38

〔記者湯世名／彰化報導〕每一顆羽毛球，都是球友的愛心！台中市永春國小羽球校隊成立半年來，因經費有限，隊員們訓練的羽毛球都是羽毛稀疏的二手爛球，甚至變形，訓練成效有限，亟需用球的消息傳出，吸引台中、彰化的球友們踴躍捐球，短短2天湧入8、9成新甚至全新的羽毛球共逾500顆，做球隊的後盾，隊員們都誓言要在球場上拚出好成績，成為下一個「戴姿穎、周天成」。

永春國小校長林峻堅與羽球教練廖哲玄今天到大墩羽球館致贈感謝狀給金大偉羽球隊，感謝他們與其他6支球隊慷慨贈球給該校羽球校隊，由金大偉羽球隊長劉勝木代表受贈。

劉勝木說，經費有限的學校，要維持數量足夠且堪用的練習球並不容易，且這種現象似乎普遍存在國中、小的學校，球友們在得知該校的需求後，立即動員募集，源源不絕的捐輸羽毛球，都希望能幫助這些孩子們，往後也將持續供應，做球隊的後盾，讓他們把打羽球的熱情持續燃燒下去，在球場上拚出好成績。

小朋友們拿到8、9成新甚至全新的羽毛球時都開心萬分說：「羽毛球好新唷！」校隊成員王修翊說，以往擊球時，羽毛球都會亂飛，現在有了新的羽毛球，他們一定會全力以赴，拿出好成績。王靜涵更霸氣說：「我要成為下一個戴姿穎！」

廖哲玄說，對於羽球隊員而言，訓練球是很重要的，惟該校羽球校隊用來訓練的羽球，都是淘汰已久的舊球，羽毛稀疏，甚至變形破爛不堪，訓練過程中的飛行軌跡、穩定度都不足，讓訓練成效打折；林峻堅則說，該校羽球校隊甫於今年初成立，目前有18名男女隊員，成立之初由於資源匱乏，因此訓練時所使用的羽毛球都僅有約3成新，感謝各個社區球隊將源源不絕的8、9成新球挹注給該校羽球校隊，總數已逾500顆，每一顆羽毛球，都是球友們的愛心，讓小朋友們無後顧之憂，一定會拿出最佳表現。

永春國小羽球校隊平日訓練的羽毛球都是二手爛球，甚至變形，訓練成效有限。（記者湯世名攝）

永春國小羽球校隊獲贈大批新球，隊員們都開心萬分，還有隊員迫不及待試打新球。（記者湯世名攝）

永春國小羽球校隊獲贈大批新球，隊員們都開心的手舞足蹈。（記者湯世名攝）

金大偉羽球隊長劉勝木（左3）今再代表球隊捐贈數桶八成新羽球給永春國小。（記者湯世名攝）

金大偉羽球隊長劉勝木代表接受永春國小致贈的感謝狀，強調會持續捐輸羽球給該校。（記者湯世名攝）