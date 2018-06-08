台鐵高雄站今為台鐵慶生 16年臨時站體將功成身退

台鐵高雄站站長上官慧珠與表演團隊合影（記者王榮祥攝）

2018-06-08 17:34

〔記者王榮祥／高雄報導〕慶祝台鐵131歲生日（6月9日鐵路節），台鐵高雄站今舉辦慶生暨幸福音樂會，屬臨時站性質的高雄站、在服務16年後將功成身退，慶生會也有送舊意涵，更是臨時站最後一次慶生。

配合高雄鐵路地下化，台鐵將原來的帝冠式站體移動85公尺保留，另搭設前、後兩個臨時站服務乘客，於2002年3月28日啟用。

每年鐵路節前夕，站方都會在三樓候車大廳舉辦慶祝活動，今天推出台鐵131年慶生活動暨幸福音樂會，邀請表演團體現場大秀歌舞，與乘客分享台鐵喜氣。

除現場精彩演出，高雄站新進員工「智能機器人」也首度亮相，並由站長為他配上親善大使背帶，正式加入台鐵高雄站團隊；親善大使的第一天上班日人氣熱絡，現場不少大人小孩爭相跟他拍照，他也很有耐心的配合，還會跟民眾說：「歡迎下次再來」。

高雄站站長上官慧珠說明，活動除了為台鐵慶生，也是臨時站最後一回舉辦慶生，明年慶祝會應該會到新站，所以慶生也有送舊味道。

上官慧珠表示，鐵路地下化通車當天，高雄站前站會配合轉移到地下新站，原有站體則會拆除，後站暫時維持運作，預定前站轉移新站3個月後，才會啟動後站拆除計畫。

她強調，高雄站很感謝民眾、乘客長期支持，轉移新站後、服務會更好。