慈濟老幼共學 阿公阿嬤好開心

2018-06-08 21:56

〔記者歐素美／台中報導〕台中慈濟護理之家、日照中心長輩與潭子區新興國小畢業生攜手「老幼共學」，今天一起完成龍舟圖案及亮片彩繪裝飾，除作為長者的紀念，也是學童別具意義的畢業禮物。

30多位慈濟護理之家與日照中心長者，與26位新興國小學童，今天在新興國小5年級太鼓隊學童的表演下，展開「老幼共學」。阿公、阿嬤拿起彩色筆，在小朋友幫忙下握筆或是在各自印有龍舟的圖畫紙上著色，再妝點亮片。學童陪伴老人手作，一邊和老人家聊天，學生陳禾青嘴話稱讚阿公「很帥」，宛如祖孫互動很有愛；還有阿公、阿嬤說，學童就像自己的孫子一樣，有學童陪伴好開心。

學生及長輩們在完成的圖畫上共同簽名，護理之家督導王玉茹表示，將把畫作放在長輩住房做為紀念，讓他們感受延續的溫馨；護理之家社工師林翊嘉表示，孩子除了表演讓長輩開心之外，也與他們一同完成作品，互動過程中就像每個人小時候陪伴自己的阿公、阿嬤一樣，相信不管在孩子或是在長輩心中都會是一個最棒的回憶。

新興國小校長周文杰說，畢業考後，學校為畢業班級同學安排包含：生態之旅、知性之旅等系列活動，感謝慈濟護理之家讓孩子有服務與付出的機會，「給阿公阿嬤們開心、快樂，就是我們最大的成功，也是孩子最有意義的畢業禮物」。