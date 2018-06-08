台糖木建築修復論壇 延續糖業文化風貌

日治時期用來招待日本皇親國戚和內閣官員的虎尾糖廠第一公差宿舍仍保存完好。（記者廖淑玲攝）

2018-06-08 17:51

〔記者廖淑玲／雲林報導〕虎尾糖廠宿舍群房舍有15棟被列為縣定古蹟，斗六糖廠也被登錄為文化景觀工業地景，虎尾糖廠今天舉辦木建築修復論壇，邀集產官學研等各界專家與在地居民交流，盼修復並活化糖業文化風貌。

為推動文資保存與活化，台糖虎尾總廠邀請學者專家論壇研討修復木造建築，希望能彙集各方寶貴意見，作為台糖維護資產的參考，未來將朝環境教育活教材規劃，尋找發展新方向。

今天的論壇邀請雲林科技大學建築與室內設計系講師劉銓芝、建築師吳聲明、甘銘源、趙建銘、李綠枝等人及傳統匠師、雲科大、虎科大師生及地方團體共襄盛舉。

雲嘉區處經理賴坤發說，今年繼去年再度舉辦木造建築修復論壇，邀請專家學者主講「以當今潮流探討文化資產之保存」、「設計創生、產業鏈結｣、｢木竹構造的地方創生」、「從循環經濟探討虎尾糖廠宿舍群再生」等內容，作為虎尾及斗六糖廠將來執行環境整備與空間修復再利用的能量。

就讀虎科大動力機械系二年級的林桓宇，因為對糖廠木建築相當有興趣，從網路上得知就邀同學前來參加論壇，雖然看到老建物不符現代生活需求，仍希望翻修活化這些老舊建物。

曾擔任雲林縣府文化處長的劉銓芝強調，虎尾糖廠宿舍群房舍有15棟列為縣定古蹟，除台糖出租及使用中的第三公差及第二單身宿舍，其餘14棟正辦理古蹟歷史建築修復及再利用作業，發揮循環經濟精神，年底可望看到成果。