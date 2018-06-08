勇登龜山島401高地 330學生「轉大人」

宜蘭縣政府舉辦「承載夢想航向未來．勇闖龜山島」活動，邀請宜蘭縣內各專科及高中職330名學生登龜山島401高地。（記者林敬倫攝）

2018-06-08 18:22

［記者林敬倫／宜蘭報導］宜蘭縣政府今天（8日）舉辦「承載夢想航向未來．勇闖龜山島」活動，邀請宜蘭縣內各專科及高中職330名學生登龜山島401高地，留下難忘的成年禮回憶！

宜蘭縣代理縣長陳金德說，龜山島是宜蘭的象徵，希望能低密度開發，做海水淡化與污水處理等基礎設施，除了推展生態旅遊，也能提升遊客服務品質。

龜山島最高海拔398公尺，即是龜山島龜背上的頂端，上面還蓋了一座3公尺高的氣象觀測站，讓龜山島最高峰再長高，變成海拔401公尺，因此得名「401高地」，要登上高地除了有1706個階梯，還要克服險峻陡坡，登頂並不容易。

宜蘭縣政府今天幫年滿18歲的高中職及專科學生舉辦成年禮，渡海到龜山島登401高地，從龜尾湖畔、海拔0公尺，沿著山徑一路爬升，直達高峰之頂，難度相當高，完成任務的學生揮汗歡呼，十分興奮，還有人開起直播、吹嗩吶慶祝，下山後則步行環繞龜尾湖，觀察生態，認識龜山島。

參加成年禮的有宜蘭高中、蘭陽女中、羅東高中、頭城家商、宜蘭高商、羅東高工、羅東高商、蘇澳海事、南澳中學、宜蘭特殊學校、中道中學、慧燈中學、 蘭陽技術學院、聖母醫護管理專科學校及耕莘健康管理專科學校等330名學生，其中還來自韓國、德國、巴西、比利時的4名交換生，隨隊有護理人員、老師60人。

陳金德說，龜山島之於宜蘭非常神聖，是蘭陽平原的守護神，俗話說「龜蛇守海口」，是蘭陽平原的重要象徵，成年禮活動非常有意義，成年的意思不是爸媽從此不管，而是自己獨立思考，自己決定、自己負責，恭喜大家成年。

陳金德說，龜山島環境得天獨厚，應該低密度開發，鼓勵生態旅遊，比方說海水淡化與污水處理設備等，或者考慮太陽能發電等基礎設施，提升遊客服務品質，龜山島的生態旅遊潛力無窮。