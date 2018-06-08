文山焚化爐為鄰…學童重金屬偏高 婦女早產比例高全國 2倍

文山焚化爐已使用23年，全台第二老。（記者蔡淑媛翻攝）

2018-06-08 17:39

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中南屯文山焚化爐已使用23年，是全國第二老的焚化爐，周圍環境監測及健康風險評估報告出爐，發現文山及春安國小學童尿液及指甲重金屬含量偏高，腎傷害指標及罹患呼吸道、過敏性鼻炎也高2、3倍，而且文山地區婦女早產比例較全國高2倍，台中市環保局卻遲遲不敢公布相關報告，只說空氣品質都在安全範圍，會進一步加強空污防治。

陽明大學環境與職業衛生教授郭憲文指出，文山及春安國小就在文山焚化爐附近，去年抽樣半數的學童與距離10公里遠的東區成功國比對，發現學童尿液中鎘、硒及鋅金屬偏高，指甲中的銅、鉻、硒及鋅金屬也略高。

同時從兩校學童尿液檢測也發現，腎傷害與氧化性傷害（身體受環境傷害）指標也高出1.5到3倍，罹患呼吸道症狀及過敏性鼻炎也高出1.5到2倍，而且監測10年來，去年重金屬含量與呼吸道症狀明顯攀升，另外，南屯區新生兒部分也發現早產與低體重出生在102至104年也高出1.5至2倍。

郭憲文指出，監測兒童健康風險結果變高，這些與空污中的PM10、PM2.5及重金屬都有關，如果再持續暴露甚至惡化，以腎傷害指標來說，嚴重甚至要洗腎，。

雖然家長的監測值無明顯升高，卻也代表學童長期處於這樣的環境，暴露在空污的機率高，年紀小因空污的傷害更大。

郭憲文：應持續監測找出污染源 兒童減少暴露

郭憲文也說，文山地區也鄰近台中工業區、中科園區、精密園區，火葬場及焚化爐等各種污染源，健康傷害非單一原因，建議必須持續監測並找出污染源，兒童更須減少暴露。

當地寶山里長廖振源說，最近里民癌症死亡變多且年輕化、空氣不好讓急症發作，而且兒童過敏感冒也變多，最近焚化爐太老舊要花大錢整修，建議要修就採最新標準的空污防治。春安里長顏義慶也說，近來也有議員私下說跑南屯公祭，8個就有5個在文山地區。議員何文海也要求市府做好污染防治。

原鄉人協會總幹事江慶洲也說，當地小朋友一出生就輸在起跑點，市府明知空污傷害市民健康，卻不公布，根本是草菅人命，要求公開監測報告，不要黑箱作業。

這個監測報告包括空氣、土壤植體與健康風險，負責空污的逢甲大學環工系教授梁正中表示，監測報告因與環保局簽約保密或在其監督下才能說，只能說去年檢測PM2.5及重金屬都在標準範內，但無法透露數據。

環局：環境監測都在標準值內 會做好污染防治

環保局副局長陳宏益說，文山焚化爐每日焚燒600多萬噸，目前環境監測不管是空氣、土壤污染還是健康風險都在標準值內，將會進一步做好污染防治。