大同警方社區治安會議 士檢不忘宣導「反賄選」

台北市警大同分局今天下午舉辦「107年上半年聯合社區治安會議」，廣邀轄內民意代表、里（鄰）長、民防、義警、守望相助隊等民間團體及熱心地方人士共襄盛舉。（記者陳恩惠翻攝）

2018-06-08 17:30

［記者陳恩惠／台北報導］台北市警大同分局今天下午舉辦「107年上半年聯合社區治安會議」，廣邀轄內民意代表、里（鄰）長、民防、義警、守望相助隊等民間團體及熱心地方人士共襄盛舉，會議由副分局長張耀仁主持，除針對轄區治安狀況研討改進外，有鑑於「107年九合一選舉」將於11月24日進行投開票，藉此機會進行反賄選觀念的宣導，強調未來掌握在自己手中，希望警民逗陣消滅反賄選文化，打造公平乾淨選舉。

今天的會議由建成、延平及寧夏路等3位派出所長，分析轄區內治安要點、近期犯罪趨勢、如何防制青少年染毒等議題進行分析及相關作為報告，偵查隊長於則提供「反詐騙」的防制之道，再次提醒民眾注意最新詐騙手法，勿因一時疏忽而慘遭詐騙，同時邀請台灣士林地方檢察署主任檢察官邱智宏與會，同時進行「反賄選」觀念的宣導，引起現場民眾熱烈互動與諮詢。

大同分局表示，今天的「聯合社區治安會議」藉著民眾熱烈參與、互相討論，共同找出治安死角等問題，也啟發民眾對轄區治安的關心，讓居民能與警察同仁一起投入、共同為轄區治安付出，活動也在意猶未盡的互動中圓滿落幕。