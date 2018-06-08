大同警方社區治安會議 士檢不忘宣導「反賄選」

台北市警大同分局今天下午舉辦「107年上半年聯合社區治安會議」，廣邀轄內民意代表、里（鄰）長、民防、義警、守望相助隊等民間團體及熱心地方人士共襄盛舉。（記者陳恩惠翻攝）

2018-06-08 17:30

［記者陳恩惠／台北報導］台北市警大同分局今天下午舉辦「107年上半年聯合社區治安會議」，廣邀轄內民意代表、里（鄰）長、民防、義警、守望相助隊等民間團體及熱心地方人士共襄盛舉，會議由副分局長張耀仁主持，除針對轄區治安狀況研討改進外，有鑑於「107年九合一選舉」將於11月24日進行投開票，藉此機會進行反賄選觀念的宣導，強調未來掌握在自己手中，希望警民逗陣消滅反賄選文化，打造公平乾淨選舉。

今天的會議由建成、延平及寧夏路等3位派出所長，分析轄區內治安要點、近期犯罪趨勢、如何防制青少年染毒等議題進行分析及相關作為報告，偵查隊長於則提供「反詐騙」的防制之道，再次提醒民眾注意最新詐騙手法，勿因一時疏忽而慘遭詐騙，同時邀請台灣士林地方檢察署主任檢察官邱智宏與會，同時進行「反賄選」觀念的宣導，引起現場民眾熱烈互動與諮詢。

大同分局表示，今天的「聯合社區治安會議」藉著民眾熱烈參與、互相討論，共同找出治安死角等問題，也啟發民眾對轄區治安的關心，讓居民能與警察同仁一起投入、共同為轄區治安付出，活動也在意猶未盡的互動中圓滿落幕。

  • 台灣士林地方檢察署主任檢察官邱智宏今天參加北市警大同分局的社區治安會議，會中進行「反賄選」觀念的宣導。（記者陳恩惠翻攝）

    台灣士林地方檢察署主任檢察官邱智宏今天參加北市警大同分局的社區治安會議，會中進行「反賄選」觀念的宣導。（記者陳恩惠翻攝）

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