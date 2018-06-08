老人照顧更老的人 「全民造福時間銀行聯盟」今成立

2018-06-08 17:58

〔記者楊綿傑／台北報導〕台灣老化速度驚人，預估2025年時，全台2成民眾超過65歲，以老人照顧更老的人話題開始被討論。為減輕長照人力負擔，以號召全民尤其是退休高齡者接受培訓成為專業照服員為宗旨的「全民造福時間銀行聯盟」，今天宣布成立，也推選出前衛生署長楊志良擔任理事長，未來將強力推展「活躍老化攜手共老」。

全民造福時間銀行聯盟表示，透過以老照顧更老，不僅增加高齡者社會參與機會延長健康歲月，也實質提供更多長照人力減輕長照負擔。而未來將與民間企業、公益團體共設自助助人共同辦理時間銀行，協助會員完成120小時專業照顧服務員培訓與實習，為團體成員提供照顧服務，服務過程還能將服務時數登錄銀行，累積兌換獎勵，讓所有存戶成員自助互助無後顧之憂。

全民造福時間銀行聯盟解釋，時間銀行在瑞士、日本等地已推行多年，最大執行困難在於不同服務內容的價值衡量，陪伴1小時與餵食1小時是否能等價交換？因此目前規劃將自助互助的服務時數僅用於兌換獎勵，而非等價交換，激勵存戶團體成員貢獻時間自發性的互助互惠，以促真正落實成功、活躍老化的銀髮生涯。

被推選為首任理事長的楊志良說，他今年73歲，媽媽95歲，年輕老人照顧年長老人已是常態，完善的支持體系，才能讓高齡者樂活，讓子女減輕壓力，他也呼籲更多團體加入時間銀行，共創「攜手共老互助共好，人人造福愈活愈好」的新紀元。

全民造福時間銀行聯盟在台北逸天扶輪社、伊甸社福基金會、老五老基金會、芥菜種會、高齡化政策及產業發展協會、台灣基督教信義總會、拿撒勒人總會和台灣伊甸園全人關懷協會等單位支持下成立，也有許多民間組織響應攜手共老計劃，自費完成照顧服務員訓練課程及實習，在安養護機構學習為失能、失智者洗澡、餵食、換尿布。