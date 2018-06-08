水枯、水濁時援軍！ 高屏堰上游取用伏流水工程10月完工

2018-06-08 17:15

〔記者洪臣宏／高雄報導〕高屏堰上游傍河取用伏流水工程預計今年10月完工，最大設計量單日10萬噸，南區水資源局說，伏流水已成為重要備援水源，高屏溪水質濁度只要超過3000度就會登場，連同水公司將展開的前瞻計畫伏流水工程，可增加40萬噸備援供水能力。

水公司在高屏溪沿岸既有的伏流水取水設施有竹寮、九曲堂、翁公園及會結伏流水取水站等4處，單日最大取水量共20萬噸，另在前瞻計畫中預計再辦理高屏溪伏流水及大泉伏流水工程，各增加備援供水能力每日15萬噸，預計2021年完成。

南水局斥資4億餘元興高屏堰上游傍河取用伏流水工程，可增加備援供水能力每日10萬噸，今年10月完工。

南水局副局長簡振源說，大高雄地區每天需水量為160萬噸，130萬噸為民生用水，其中110萬噸由高屏溪攔河堰供應，其餘由阿公店水庫或其他設施供應；另30萬噸工業用水則由東港溪抽到鳳山水庫供應。

簡振源說，抽取伏流水會有動力費用，平常只做為備援水源，除了枯水期時抽取使用，遇上豐水期高屏溪水質濁度超過3000度，伏流水才會登場，平常還是抽取高屏溪水為主。

南水局說，高屏溪流域為大高雄地區主要的水源，因南部降雨量豐枯比達9比1，加上無大型蓄水設施以蓄豐濟枯，枯水期間常因川流量不足面臨缺水風險，而豐水期間則因原水濁度太高難以運用，因此善用高屏溪流域中上游河床多孔隙率的水文地質條件，取用對環境生態衝擊較小的伏流水，已成為友善環境的水源選項之一。