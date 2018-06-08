會考作文滿分 北市敦化國中章尹愛看「易經」

北市敦化國中章尹的作文滿分，還被選為範本。（敦化國中提供）

2018-06-08 17:21

〔記者蔡亞樺／台北報導〕國中教育會考成績今天公布，今年作文題目「我們這個世代」，心測中心選出10份作文滿分樣卷，其中1篇出自北市敦化國中章尹，描述社會中病態審美觀，對外貌存在偏差價值觀，章尹今日受訪時表示，有同學因體態較胖，不敢穿短褲，因此給她帶來這次寫作文的啟發，她喜歡閱讀，對宗教、神學類書籍最感興趣例如易經，因為可以增進文言文能力。

章尹的作文敘述身處世代的審美觀追求骨感，並以同學穿著短褲總引人側目、譏諷的經驗，帶出主流社會對女性身材的評斷，從而重新思索胖瘦的根本意義，提出改變世人對「美」的迷思，獲得閱卷老師青睞拿到6級分。

章尹表示，看到題目想了5、6分鐘，決定以同學的故事為本，描述這個世代對胖瘦的看法，她提到這位同學因為體態較胖，「不敢穿短褲，一年四季都穿長褲，甚至有點罹患憂鬱症」，這種病態審美觀應該被割除。

章尹提到她熱愛閱讀，會考前每週都看一本書，類別不設限，看文言文可增進國文、歷史能力，散文集可加深用字的深度及文章的優美程度。她笑說，她對宗教書籍有興趣喜歡看易經、劉伯溫「推背圖」等書，看的時候會試著用白話文解釋文言文的含義，同時增進文言文能力。

作文拿到滿分，章尹表示有點驚訝，之前在學校作文最高只有5級分，笑說自己是超常發揮，媽媽知道後高興到睡不著，其他科目也拿到滿分的她想就讀北一女中。不過，章尹說，覺得自己身形肉肉的，打算減肥。