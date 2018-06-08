國中教育會考 彰縣5人大滿貫3人留彰化

2018-06-08 17:14

〔記者張聰秋、陳冠備、顏宏駿／彰化報導〕今年國中教育會考成績今天揭曉，彰化縣共有5人大滿貫，5科學科5A++及作文滿級分，他們當中，精誠中學國中部的張雙雙和二林高中國中部的謝秉宏選擇留母校直升，福興國中周亭汝擬選填國立彰化女中。

陽明國中廖苡岑，以及彰興國中彭鈞達，他們已經變更就學區為中投區，應該會到台中市就讀。難能可貴的彰興彭鈞達，他的雙胞胎哥哥彭鈞也考出5科A++的好成績，傳為校園美談，該校今年考生表現傑出，考生楊力安克服肢體障礙可望進入彰中就讀。

為了鼓勵學生就近入學，彰化縣政府今年推出「5A獎5萬」政策，考生以第一志願選填縣立高中，除了入學可領到一筆獎學金，只要入學後每學期成績達標準，在高中3年最多可領20萬元獎學金。

以謝秉宏為例，他選擇留在母校二林高中就讀，參加拔尖培訓專班，以推甄頂尖大學為目標，未來除了「5A獎5萬」政策獲得縣府頒發的獎學金，他還有機會領到教育部均衡教育發展獎學金，等於說，今後高中3年求學之路的學雜費已經不用煩腦，可專心於課業。

教育處學管科長郭佳文表示，考生若對成績有疑義，可於明天（9日）和後天（10日）至國立溪湖高中申請複查，而今年縣內免試入學招生名額約1萬3145名，預估參加免試入學人數為1萬1600名，每位考生平均有1.13個升學機會。