他熱心上傳車禍影片 網友卻全在看長腿妹子過馬路

熱心機車駕駛將當時拍攝到的車禍影片上傳至網路，想讓事主自取影片做為事證，但網友全都把目光放在片中過馬路的長腿妹身上。（圖擷取自爆料公社）

2018-06-08 16:41

〔即時新聞／綜合報導〕台北市內湖區瑞光路昨（7）日上午11點19分，發生1起休旅車擦撞計程車事故，熱心機車駕駛將當時拍攝到的影片上傳至網路，想讓事主自取影片做為事證，但網友全都把目光放在片中過馬路的長腿妹身上。

民眾將影片上傳至臉書社團「爆料公社」，從中能看見1輛計程車從瑞光路478巷路口靠外側車道想要左轉，但1輛黑色休旅車高速從內側車道直行，2車此時發生擦撞，可見到計程車左側板金、保險桿與後照鏡均碎裂散地，但休旅車駕駛並未停下查看，逕自離開事故現場。

小黃司機在經擦撞後，將車留於原地等待警方前來處理交通事故，此時1名身穿粉紅外套、丹寧短褲的長腿妹子小跑步穿越人行道，PO文的機車駕駛當時要進行2段式左轉，因此再度拍攝到該名妹子二度過馬路，成為網友目光焦點，不過這起車禍肇事責任有待警方調查。

許多網友留言指出「有妹加分」、「我只看到妹」、「不自覺只注意到一個妹快步過去」、「看到一個妹過馬路兩次，什麼？有車禍？」、「都是妹子的錯啦！慢慢走就好」、「那腿真的不錯」、「這個腿，我可以」、「我也可以」、「結果妹子去哪了」。

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