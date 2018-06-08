台灣機械產值已破兆 柯拔希：面臨匯率、關稅問題

台中自動化工業展開展，台灣機械產業的產值去年已破兆。（記者蘇金鳳攝）

2018-06-08 17:04

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中自動化工業展今天開展，台灣機械工業同業公會理事長柯拔希表示，台灣的機械產業雖已破兆，但目前面臨匯率及關稅的問題，是台灣最大的挑戰。

台中自動化工業展今天開展，副市長張光瑤、台灣機械工業同業公會理事長柯拔希等人受邀出席。

張光瑤表示，很多廠商都反映，希望台中的大型會展中心趕快興建，市府已規劃在水湳興建，年底就會動工。

根據統計，台灣機械產值去年成長11%，為1.1兆元，台灣工具機全球出口排名，由第5名升為第4名。

台灣機械工業同業公會理事長柯拔希則表示，台中是台灣機械的大本營，台中市政府在推智慧機械之都，但業者不只想要讓台中成為智慧機械之都，還要成為智慧機械的製造王國，機械產業最適合台灣發展，是根留台灣的產業，而且沒有污染。

柯拔希表示，台灣機械業很重要，佔台灣總出口的8%，產值佔GDP7%，是相當重要的產業。台灣機械產業去年產值1.1兆元，希望每年8%的成長，再藉著智慧機械與智慧製造的推動，在2025年可達到兩兆元。

不過，柯拔希認為，台灣機械業面臨了匯率及關稅的問題，這是台灣最大的挑戰。

他表示，台灣機械發展不管在研發製造，結合台灣資通訊產業及機械業長久根深基礎，因此沒有問題，但匯率是一直變數，如機械業去年出口達256億美金，成長21%，而政府統計的成長11%是以新台幣來計算，這是匯率因素，匯率損失達10%，廠商的獲利、成長及給員工的福利，在此都會被折損。

柯拔希認為，台灣的匯率採取比較彈性，才能跟韓國、日本競爭，台灣匯率應該適當時間升值、貶值，讓進口及出口廠商都有選擇的機會，希望32對1美元。

而台灣除了匯率的升值以外，由於無法不能洽簽FTA，導致在很多國家進口會有10%的關稅。

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