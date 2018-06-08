台鐵公司化 工會理事長：加薪2萬半夜都會爬起來支持

2018-06-08 16:30

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕交通部長賀陳旦今日參加鐵路節慶祝大會再提台鐵公司化，台鐵企業工會理事長張文正表示，工會基本立場是反對但不會迴避，要先看交通部端出什麼牛肉，如果比照中油、中華電信等國營事業待遇，每個月再增加2萬元專業加給，那他半夜睡覺都會爬起來，支持明天就公司化。不過工會對於公司化到底要採取什麼態度，還是要等到今年10月底、11月初開代表大會後才能確認，如果交通部在這之前就開始推公司化，等於是逼著員工全力抗爭，除了到交通部抗議外，最終手段就是罷工。

台鐵局公司化專案小組預計6月14日開第1次會議，張文正表示，他絕對不會應台鐵局邀請去擔任該小組副召集人，也不會去參加該小組。除質疑該小組沒有實際權責，就算達成共識，最後決定權還是在交通部，所以要求跟交通部直接對談，對於員工疑慮才能立即回應；就像日本國鐵轉JR時，是在首相辦公室成立專案小組處理。

現在要推台鐵公司化，牽涉到每位台鐵員工勞動條件，尤其現在很多年輕員工，都是近年透過鐵路特考、高普考進入台鐵。張文正表示，進入台鐵10年以下的員工比例近50%，對他們來說，那麼辛苦考上就要面對公司化衝擊，能不能保有公務員身分，對他們來說是很有壓力的事情，所以多數年輕員工都是反對台鐵公司化。

張文正強調，要推公司化，員工福利、勞動條件一定要比現在好，如果完全一樣甚至更差，那為何要支持？現在就是等著看交通部端出什麼牛肉，但強烈反對車路分離（所有權跟經營權分開）。如果交通部在工會還沒確定立場前，就開始推動公司化，那就是逼著工會全力抗爭，先到交通部去抗議，再看交通部如何回應，如果回應不滿意，就再帶會員出去郊遊，停駛所有接駁高鐵的支線，最終手段就是走上罷工一途。