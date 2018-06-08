大雪山國家森林 避暑有三不：不野炊、不違停、不露營

大雪山毛地黃，成串的紫花宛如風鈴，十分美麗。（東勢林管處提供）

2018-06-08 16:35

〔記者歐素美／台中報導〕入夏氣溫飆高，海拔1800至2996公尺的大雪山國家森林遊樂區，平均溫度約為15至24度，宛如天然的冷氣房，氣候涼爽宜人，目前正值艷麗奪目的紫紅色毛地黃盛開，吸引民眾上山避暑賞花，東勢林管處表示，為維護美好環境，請配合勿於園區內及大雪山林道沿線野炊、違停及露營。

5月是毛地黃花開的季節，紫紅色的毛地黃成串，宛如風鈴似的花朵，獨特又美麗，細看花冠還帶有漂亮斑點，東勢林管處表示，在大雪山林道49公里處可見到其美麗蹤影，但東勢林管處提醒遊客，毛地黃美麗卻根、莖、葉、花全株都有毒，雖是心臟病患普遍使用的強心藥物之一，但需經過萃取提煉及醫師處方後才能使用，遊客看到毛地黃時不可採摘，以防中毒。

東勢林區管理處並呼籲民眾在森林區域進行野炊、引火，可能引發森林火災，油煙也降低空氣品質、影響其他遊客呼吸新鮮空氣的權益，請大家共同維護清新蒼翠的森林環境，提醒民眾上山切勿野炊及露營，以共同保護山林；另大雪山林道因道路崎嶇狹窄，請勿隨意違規停車，以免造成交通阻塞、引發交通事故，和平分局並針對違停車輛加強開單取締，請遵守交通規則，以確保行車安全、以免受罰。