5個A++作文滿級分 新竹縣成功國中4女生「大滿貫」

新竹縣成功國中今年有23個拿到5個A++的滿級分學生，其中前排4名女學生：古翊樺（坐者右起）、李佳頤、游雅淇、姜馨連作文都滿分，堪稱竹竹苗的「女狀元」。（記者黃美珠攝）

2018-06-08 17:06

〔記者黃美珠／竹縣報導〕新竹縣成功國中今年應屆畢業生有23個學生拿到5個A++的滿級分好成績，其中還有4名女生連作文都滿分，堪稱竹竹苗區的「女狀元」！

成功國中校長黃增新難掩喜悅地說，他最自豪的就是515名畢業生中，經過會考的檢驗，有些學科需要再加強的只有11％，5科學科成績表現都在 A以上的比例遠高於全國的7.7％。

成功國中在學科和作文表現都拿到「大滿貫」的4名「女狀元」分別是：古翊樺、李佳頤、游雅淇以及姜馨。

她們都來自一般小康的上班族家庭，父母有的擔任竹科的工程師、有的是調查員等，家庭功能完整，給她們無憂無慮的求學環境。

其中，古翊樺、李佳頤及游雅淇還是管弦藝才班學生，6日才剛舉行完畢業公演。問到這段時間同時要兼顧會考和畢業公演，她們異口同聲地說：不壓力、反而給了她們適當紓壓的管道。

也拿滿級分的同校學生高珩翔患有小耳症，但是他克服身體上的不便，連作文也有5級分的好成績。

問到前述20幾個滿級分學生的學習訣竅？蕭哲丞說，他請媽媽把電腦的密碼改掉，讓他專心準備會考。吳聿文說，用做其他的事情，分散掉想要上網聊天的心思。

洪彙程、黃子維則舉手說，他們到現在都沒有手機，除了家裡的人反對，他們也覺得這樣很好，想玩手遊時怎麼辦？洪彙程說，在學校也會跟同學借，回家則在爸爸同意下，下載手機模擬器限時使用放鬆一下。

校長黃增新說，成功國中今年515名畢業生，有151人拿到5A以上的佳績。然而他最安慰的，就是成績在5B以上的學生就佔了畢業生的89％，只有11％的學生在不同的科目上還需要補救。

新竹縣其他學校，仁愛國中今年有5個滿級分，其中1人的作文也拿到了6級分。關西國中也有滿級分1人。私校部分，義民中學和忠信學校的滿級分各有8人和2人，作文表現最好都是5級分。