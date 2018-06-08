想上建中、北一女 會考總積分至少34.6

2018-06-08 16:03

〔記者蔡亞樺／台北報導〕國中會考今天寄發成績單，北市私立景文高中國中部主任卓意翔分析，要進入建中、北一女，連同作文總積分要達34.6分以上，前5志願則要30分以上；受到少子化衝擊，卓意翔表示，相較去年，今年率取分數往下微調，北市公立高中大概18分就可上。

基北區高中職學校提供8萬個名額，卓意翔指出，因少子化，雖然公立學校有減少招生的名額，少子化速度仍大於減招速度。各科高分群的人數比例，除了數學比例有提高，其他各科都比較少，高分群人數比去年人數少，所以錄取分數會比去年往下修。

卓意翔預估，國中會考總積分34.6分，建中、北一女應該可以穩穩上，師大附中則要33.6分左右，中山女高、成功高中大約31.6分，松山、大同、政大附中則約30分上下，整體來說前5志願總積分30分以上，應該是穩上。

至於社區高中，卓意翔指出，大直、中崙、麗山高中及新北市板橋高中門檻應該會落在28.8分。景美、內湖及成淵高中大概24至28分，陽明、永春、萬芳及百齡高中則落在18至22分區間。公立高職門檻約13分左右，冷門科系約12分，但表現不錯的大安高工錄取門檻約20分，熱門科例如電子科要25分。

卓意翔表示，基北區的公立高中的話，新北市高中則要看交通區塊，若不是在郊區例如清水、三重高中大概15分，過於偏遠的高中只要有報名應該就會上。

不過，卓意翔也指出，基北區考生人數比去年減少3千多人，衝擊較大是私校與偏遠學校，可能偏遠的公立學校會招不滿，缺額連同五專會有2萬個缺額。卓意翔表示，考生在6月16日時參考自己序位區間，了解自己排序，再決定志願序。