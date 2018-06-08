醫病》達文西手術留腎不留癌 預後效果佳

2018-06-08 16:55

〔記者歐素美／台中報導〕摘除單側腎臟，日後發生腎功能不全的機率升高，童綜合醫採用第四代達文西機械手臂進行手術，切除腫瘤及部分腎臟，保留完整腎功能，讓患者重拾春天。童醫院副院長歐宴泉表示，達文西手術因機械手臂可控角度高，加上3D影像可在放大10倍的畫面中操作手術，搭配螢光顯影劑精準定位腫瘤位置，醫師可以沿著腫瘤做切除術，達到保留最大腎功能的效果。

腎臟功能主要在於過濾血液內的雜質、維持體液和電解質的平衡，並具備內分泌功能，可調節血壓，雖然只有一顆腎還是能排除體內代謝廢物及毒素，但研究顯示，割除單側腎臟，日後發生腎功能不全的機率會提升，因此在技術可以的條件下，盡可能保留更多腎細胞是最佳做法。

童綜合醫院泌尿科團隊採用第四代達文西機械手臂手術，今天舉辦「達文西精準除腫瘤，螢光術留腎不留癌」活動，腎臟病友到場分享手術過程，感謝醫護團隊的照護。

56歲的林女因腎臟長出3公分的腫瘤，經檢測懷疑是惡性，經手術切除腫瘤，保留完整腎功能，事後檢驗確認為良性腫瘤；55歲黃男因右腎細胞癌、結石、左腎嗜喀細胞瘤及膽結石，經使用達文西機械手臂切除部分腎臟、膽囊、進行腎盂取石，3個月後再切除左腎上腺，2次達文西機械手臂手術，目前恢復狀況良好，如常工作。

另71歲陸姓老翁，因為罹患腎臟癌末期，切除右腎及淋巴，術後恢復良好；在中國工作的57歲徐男，健檢發現右腎出現3顆水泡（腎囊腫），因持續追蹤發現囊腫變大，到童綜合醫院泌尿科確診為罹患多發性複雜腎水泡，為避免惡化，經達文西手術切除囊腫，恢復良好，目前已重回中國工作。

童綜合醫院副院長歐宴泉表示，傳統手術只能用肉眼進行辨識腫瘤與健康腎臟的界線，切除時易切下部分健康的腎組織，縫合也較不精細；內視鏡手術則因角度問題，切割時會變成多角形，比達文西的圓形切口切下更多腎組織。達文西手術因機械手臂可控角度高，加上3D影像可在放大10倍的畫面中操作手術，搭配螢光顯影劑，精準定位腫瘤位置，醫師可沿著腫瘤做切除，達到保留最大腎功能的效果。

歐宴泉指出，40歲以後，每年腎功能會減低約1％，65歲以上民眾會有3分之1以上輕重度功能不全，且腎腫瘤常見於50至70歲，若術後腎功能嚴重受損，可能導致腎功能不全，腎功能不全會導致腎臟無法排出體內多餘的水分及廢物，恐面臨洗腎，因此腎腫瘤病人如果盡可能保留更多腎單元，可降低術後造成嚴重腎功能不全的機率，維持健康的老年生活。

由於達文西機械手臂只要3、4個1公分左右的小洞就能施行手術，出血量低，適用於部分腎臟摘除及根除性腎臟切除手術合併淋巴摘除，減少腎癌殘留及術後併發症及降低腎功能虧損，是腎臟病變病人的一大福音。