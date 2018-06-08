大崗國中邱子茵會考作文寫「沉默的世代」 入選推薦範本

大崗國中學生邱子茵（右）、許嘉耘（左）會考寫作測驗都拿下6級分的好成績。（記者周敏鴻攝）

2018-06-08 16:31

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市龜山區大崗國中學生邱子茵、許嘉耘在會考以「我們這個世代」為題的寫作測驗中，都拿下6級分好成績，讓師長非常開心。其中，邱子茵定調這世代是「沉默的世代」，敘述自己面對霸凌行為先沉默、後挺身而出的心情轉折，獲得6級分的肯定，還被選為全國推薦範本之一。

「電視機上的新聞中，正訴說著一件校內霸凌事件……」，邱子茵的作文從新聞報導校園霸凌事件切入，敘寫自己目睹同學遭霸凌，卻因恐懼選擇噤聲，到勇敢舉發的心理轉折歷程，評審老師認為，作文中還能進一步闡述「好人的沉默，無疑也成為惡人幫兇」的思考，帶出邱子茵所處「沉默的世代」的自省與期許，主旨明確、結構完整，因此推薦為範本。

邱子茵說，她平時在生活中遇到一些意外、新聞中看到一些議題，就會試想自己若遇到相同狀況，會有哪些「解決之道」。所以，當她看到作文題目時，才以霸凌的新聞報導為主題，探討她所處的這個世代普遍都過於冷漠的問題，以及解決之道。

邱子茵還在文章中引用以17歲少女成為諾貝爾和平獎得主的馬拉拉的事蹟，以及非裔美國人民權運動領袖馬丁路德．金恩的名言「最大的悲劇不是壞人的囂張，而是好人的過度沉默」，她分享，平日多閱讀，多記憶一些經典名句，作文時若能妥善引用，就會得到畫龍點睛的效果，拿到好成績。