提供部落工作機會 偏鄉醫師盼種出「我們的咖啡」

戴豐秋醫師（左）的小診所，是瑞穗鄉富源、富興村唯一的診所，每天診所都很忙碌，大多數病人不知道的是，戴醫師有一個咖啡夢，希望帶領部落族人種咖啡、發展部落咖啡經濟。（記者花孟璟攝）
〔記者花孟璟／花蓮報導〕「大家愈是觀望、他愈要成功給大家看」！來自秀林鄉重光部落的太魯閣族醫師戴豐秋，曾待過澎湖、蘭嶼等離島，10年前在瑞穗鄉富源村開業，成為小村唯一的診所醫師，但鮮為人知的是，小村醫師有個咖啡夢，他在老家重光的山上種了一萬株咖啡，起初族人不看好，經過八年奮鬥，直到上週獲得花蓮縣咖啡評鑑金牌，族人才開始有信心，目前正籌組咖啡產銷班。他說，希望帶族人種出「我們的咖啡」。
花蓮瑞穗鄉農會上週承辦花蓮縣咖啡評鑑，瑞穗鄉富源村富原診所醫師戴豐秋的咖啡勇奪金牌，評審陳嘉君稱讚「咖啡喝起來洋溢花香、果香，滋味豐富迷人」！瑞穗鄉農會總幹事黃盛皇、理事長羅文騰等人今天到診所大門口張貼紅榜，但戴醫師實在太忙了，他仔細替每一位病人看診，看完早上掛號的病人才有空出門致謝！
戴豐秋是重光部落第一個種咖啡，他說，當初會開始種咖啡的想法很簡單，希望把爸媽留下的土地好好利用，也提供部落工作機會，但「只種1、2000棵」規模太小，請人不划算，他一口氣買了1萬多株咖啡苗，種在家族位於部落海拔約500公尺的山區土地，面積約6、7公頃，請了二名族人協助週一到五的管理，週末他和太太捲起袖子當農夫。
他說，部落看他種咖啡，一開始觀望、不看好，也有族人說，只有當醫師不用擔心收入，才有辦法種咖啡，但「大家愈是觀望，他愈要成功給他們看」！
憑著一股牛勁，戴醫師夫婦撐過前3年「只出不進」，完全沒收入的草創時期，第4年才開始有收成。他說，過程中很感謝瑞穗鄉農會、咖啡農友無私的技術指導，尤其是太太曾加如無怨無悔的支持，才能夫唱婦隨一起種咖啡、做咖啡加工。
戴豐秋醫師已連續2年參加花蓮縣咖啡評鑑，今年送出的3件樣品豆全數拿獎，勇奪1件金牌、2件銅牌。戴醫師說，評審評語是咖啡擁有果香、花香，「其實他也不知道滋味是從哪裡出來的」。他說，可能是咖啡種在森林中，上有林蔭遮蔽、又有山嵐滋養，吸收了自然的芬芳！
自從戴醫師的咖啡上週勇奪花蓮「金牌」，部落開始動起來，目前已有11名族人願意加入籌組咖啡產銷班。戴豐秋說，他一直希望族人可以不要喝酒、改喝咖啡，而這咖啡「不是憑我一個人的力量就能種出來」，因此把自有品牌取名「泥妲咖啡」，「泥妲」（nita）在太魯閣族語的意思就是「我們」，希望和部落一起種出「我們的咖啡」！
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瑞穗鄉農會總幹事黃盛皇（左一）、理事長羅文騰（左二）及議員陳英妹（左三）到診所門口貼紅榜，恭賀診所醫師戴豐秋（右二）的咖啡勇奪花蓮縣精品咖啡評鑑金牌獎。（記者花孟璟攝）
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戴豐秋醫師在富源村開業已十年，因為村子只有這一家診所，也和村民有了感情，讓戴醫師一直捨不得離開這裡，假日他則把時間放在重光部落的山上種咖啡，奮鬥8年終於得到花縣咖啡評鑑金牌。（記者花孟璟攝）
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戴豐秋（左）醫師說，沒有「家中財政部長」太太曾加如（右）的支持，就沒有金牌咖啡可以喝了！夫妻倆最近設置了咖啡品牌的臉書粉絲頁「泥妲咖啡」，希望好好行銷、也讓部落人有信心一起加入種咖啡的行列，以完成戴醫師「希望族人不要喝酒，來喝咖啡」的心願。（記者花孟璟攝）
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偏鄉小村的診所醫師戴豐秋，曾服務澎湖、蘭嶼等離島，看病十分細心，獲得病人肯定。（記者花孟璟攝）
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戴豐秋醫師在老家秀林重光部落種咖啡，採收的咖啡豆進行日曬。（戴豐秋提供）
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戴豐秋醫師希望建立部落「我們的咖啡」，先從自己種咖啡學起，包括栽培管理等，經過八年努力種出金牌咖啡。（戴豐秋提供）