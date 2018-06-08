提供部落工作機會 偏鄉醫師盼種出「我們的咖啡」

戴豐秋醫師（左）的小診所，是瑞穗鄉富源、富興村唯一的診所，每天診所都很忙碌，大多數病人不知道的是，戴醫師有一個咖啡夢，希望帶領部落族人種咖啡、發展部落咖啡經濟。（記者花孟璟攝）

2018-06-08 15:42

〔記者花孟璟／花蓮報導〕「大家愈是觀望、他愈要成功給大家看」！來自秀林鄉重光部落的太魯閣族醫師戴豐秋，曾待過澎湖、蘭嶼等離島，10年前在瑞穗鄉富源村開業，成為小村唯一的診所醫師，但鮮為人知的是，小村醫師有個咖啡夢，他在老家重光的山上種了一萬株咖啡，起初族人不看好，經過八年奮鬥，直到上週獲得花蓮縣咖啡評鑑金牌，族人才開始有信心，目前正籌組咖啡產銷班。他說，希望帶族人種出「我們的咖啡」。

花蓮瑞穗鄉農會上週承辦花蓮縣咖啡評鑑，瑞穗鄉富源村富原診所醫師戴豐秋的咖啡勇奪金牌，評審陳嘉君稱讚「咖啡喝起來洋溢花香、果香，滋味豐富迷人」！瑞穗鄉農會總幹事黃盛皇、理事長羅文騰等人今天到診所大門口張貼紅榜，但戴醫師實在太忙了，他仔細替每一位病人看診，看完早上掛號的病人才有空出門致謝！

戴豐秋是重光部落第一個種咖啡，他說，當初會開始種咖啡的想法很簡單，希望把爸媽留下的土地好好利用，也提供部落工作機會，但「只種1、2000棵」規模太小，請人不划算，他一口氣買了1萬多株咖啡苗，種在家族位於部落海拔約500公尺的山區土地，面積約6、7公頃，請了二名族人協助週一到五的管理，週末他和太太捲起袖子當農夫。

他說，部落看他種咖啡，一開始觀望、不看好，也有族人說，只有當醫師不用擔心收入，才有辦法種咖啡，但「大家愈是觀望，他愈要成功給他們看」！

憑著一股牛勁，戴醫師夫婦撐過前3年「只出不進」，完全沒收入的草創時期，第4年才開始有收成。他說，過程中很感謝瑞穗鄉農會、咖啡農友無私的技術指導，尤其是太太曾加如無怨無悔的支持，才能夫唱婦隨一起種咖啡、做咖啡加工。

戴豐秋醫師已連續2年參加花蓮縣咖啡評鑑，今年送出的3件樣品豆全數拿獎，勇奪1件金牌、2件銅牌。戴醫師說，評審評語是咖啡擁有果香、花香，「其實他也不知道滋味是從哪裡出來的」。他說，可能是咖啡種在森林中，上有林蔭遮蔽、又有山嵐滋養，吸收了自然的芬芳！

自從戴醫師的咖啡上週勇奪花蓮「金牌」，部落開始動起來，目前已有11名族人願意加入籌組咖啡產銷班。戴豐秋說，他一直希望族人可以不要喝酒、改喝咖啡，而這咖啡「不是憑我一個人的力量就能種出來」，因此把自有品牌取名「泥妲咖啡」，「泥妲」（nita）在太魯閣族語的意思就是「我們」，希望和部落一起種出「我們的咖啡」！