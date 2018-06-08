高屏溪增第5座伏流水取水口 10月起日供10萬噸備援水

2018-06-08 16:20

〔記者蔡清華／高雄報導〕南部降雨量豐枯差異大，高屏溪再添第5座伏流水取水站，10月完工，每日可增加10萬噸備援水，民國110年再增兩站，計可再增30萬噸。

南水局說，南部降雨量豐枯比達9比1，加上沒有大型蓄水設施以蓄豐濟枯，造成枯水期間常因川流量不足，面臨缺水風險，豐水期間則因原水濁度太高，難以運用。

在多元化水資源運用方案下，除了傳統水源設施的水庫、攔河堰及地下水深井，善用高屏溪流域中上游河床多孔隙率的水文地質條件，取用對環境生態衝擊較小的伏流水，成為友善環境之水源選項之一。

取用伏流水的特點是，水流經河床砂礫地質自然過濾後較為潔淨，設施埋入河床下構築方式對河川生態環境影響小，且施工規模不大工期短，原水成本較水庫及攔河堰相對經濟，是兼顧環境與用水的環保取水工法。

伏流水設置選址是，只要在河川高灘地或河床下有適當的水文地質條件，過濾管材及施工法的日益進步，取水水質及效能更為提升。

高屏溪沿岸目前既有仍在運作的伏流水取水設施有竹寮、九曲堂、翁公園及會結伏流水取水站等4處；水利署南區水資源局在高屏堰上游新增的伏流水工程10月將完成，可增加備援供水能力每日10萬噸。

另外，台灣自來水公司於前瞻計畫中預計再開發高屏溪伏流水及大泉伏流水工程，可各增備援供水能力每日15萬噸，預計110年完成。