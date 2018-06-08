學生策劃、班導頒獎 虎尾高中畢業典禮嗨翻天

虎尾高中畢業典禮由學生策劃、班導頒獎，少掉政治人物冗長致詞。（記者廖淑玲攝）

2018-06-08 15:30

〔記者廖淑玲／雲林報導〕虎尾高中今天畢業典禮，完全由學生策劃、班導頒獎，少掉政治人物冗長致詞，校長薛東埠感謝學生及老師的努力，今年有16人考上醫學系，不斷締造虎高新紀錄，會想念大家更歡迎常回來走走。

腦麻的李偉生，今年也順利畢業，在校3年都是由母親楊好燕陪伴上學，考上慈濟大學英美語文學系，但因為離家太遠，母親希望兒子能留在虎尾就近唸書。

虎尾高中今天在金英館舉辦盛大畢業典禮，典禮前校長薛東埠帶領畢業生校園巡禮，學弟妹分列走道兩側鼓掌歡迎，氣氛熱絡。

學生儀隊表演贏得滿場喝采，各畢業班級也將在校3年的點點滴滴製做成微電影播放，還紀錄學生與老師互動的情形，甚至有學生模仿老師上課情形，影片中有笑有淚，留給大家最美好的高中回憶。

吳婷茹以繁星全國榜首錄取台大醫學系，還有在學測表現優異的王湘晴、吳柏諺、許煌浚及全國中等學校運動會破紀錄的郭千卉、蔡靜純都獲得卓越獎。

薛東埠祝福所有畢業生鵬程萬里、一帆風順，但又希望能遭遇一些挫折，培養解決及面對挫折的能力，還感性地說「想你們」，歡迎大家常回來，將應屆畢業生開心送出校門。