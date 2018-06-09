國中小全面裝冷氣？ 這幾招就可先降溫

2018-06-09 16:16

〔記者簡亭宇／台北報導〕

近日國中小加裝冷氣議題引發討論，多數人都把問題焦點放在「裝不裝冷氣」這件事上，但是想要解決中小學教室過熱問題，只有裝冷氣這個選擇嗎？

柯文哲對於這個議題，也在粉絲團發表了最新看法：「面對酷熱議題，不可能只有裝個冷氣就解決，而是要做整體科學規劃，包括綠校園（太陽能板、綠化植栽、節能減碳）、智慧校園（智慧電網、契約容量數位管理）、降溫設施設備（如綠牆、灑水降溫系統）及各種通風設備等。」關於校園改善，教育部永續校園推動計畫主持人李彥頤進一步表示，每一地區的學校會因為環境不同，而有不一樣的改善重點，以台北市大部分的學校來說，要就風小、悶熱、潮濕的問題來改善，才能同時達到教室內體感溫度下降與環境友善兩項目標。

傳統校區人工鋪面（水泥地、PU地）面積大，自然鋪面（草地、泥土地）面積小，人工鋪面吸收太陽熱能後，產生的熱輻射會使校區體感溫度更高，因此可用增加自然鋪面的方式，讓環境較涼爽，並同時利用冷熱空氣對流原理，與測量校區風向，加裝外推式窗戶導入自然風，讓上課環境更通風。

李彥頤說：「經實際測量，做好永續校園改善措施，保守估計至少能讓體感溫度下降2度。」實際實施改善的學校更表示有達到溫度下降5度的驚人差別，雖然無法解決天氣炎熱的極端氣候問題，但至少不再讓孩子們上課的教室變成烤箱，有更友善的學習環境。