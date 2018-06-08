會考作文獲選範本 北市靜心杜適元：以為是詐騙集團

北市私立靜心中小學杜適元的作文滿分，還被列為範本。（靜心中小學提供）

2018-06-08 15:16

〔記者蔡亞樺／台北報導〕國中教育會考成績今發佈，今年作文題目「我們這個世代」，心測中心選出十份作文滿分樣卷，其中一篇出自北市私立靜心中小學杜適元以「數位化時代」寫作主軸，探討科技對人類好與壞的改變與影響，他今日受訪時表示，題目難易適中，但訝異自己的文章被選為樣卷，接獲通知時「以為是詐騙集團」，也沒想到能拿到滿級分，希望能就讀建國中學。

杜適元作文一開頭就寫著「繽紛多彩，卻黑暗無光」，文中便描述到工廠開始用機器代替人力，成本降低卻也造成工人失業，出生率下導致年輕人壓力沉重，反思科技對人類帶來的影響；他說，平常涉略科普類書籍，認為科技發達狀況下，未來有很多不確定性，科技對人有好有壞。

杜適元舉例，以網路購物來說，他看到國外有立法保障書店，避免網路上購買書籍，結果書店失去生意，新的時代讓人們距離愈來愈遠。

他也分享寫好作文的秘訣，建議平常多閱讀、涉獵各式各樣的文章，可以從閱讀中得到不少啟發。杜適元說，從小父母鼓勵他和妹妹廣泛閱讀，像是每次家庭自助旅行的前置作業，原文旅遊書及當地歷史文化的閱讀，後來發現在寫作時都會適時派上用場，提供文章內容的多樣性。

今早會考成績發布，人在學校的杜適元表示，當時他接到電話通知時還以為是詐騙集團，等到對方念出他作文句子，才相信被選為樣卷，他害羞地說，有點驚訝也很驚喜。除了作文滿分，其他5科都滿分的杜適元表示，希望能就讀建中。