德國冷氣論引議論 她點出陳美伶沒說到的重點

2018-06-08 15:18

〔記者蔡文居／台南報導〕國發會主委陳美伶最近一席「德國沒裝冷氣室內不會熱」，在網路上惹來議論。先前在台南社大擔任自然與環境學程及埤塘人文田野調查的鳥友陳秋伶，今天在臉書貼文點出陳主委參訪德國回來沒有說到的重點。陳秋伶說，德國人喜歡種樹，也重視樹的保護。以漢堡市為例，當地的公、私有地的樹木都不能亂砍。

陳秋伶去年曾到德國自助旅行，並拜訪德國朋友Dietmar，身為一位自然愛好者，她特別花了很多心思觀察德國城市的行道樹、綠地、埤塘及自然環境生態。

她說，「我覺得陳美伶說的也沒什麼錯啊！」去參訪本來就是要去學習別人的優點，比如德國人在建築設計上著手節能、儲能，設計注重通風等，發展再生能源等。「大方向上，我個人都覺得對呀！問題在哪？知易行難吧？」另外，台灣人口密度比德國高，面對熱浪的問題，挑戰更高！

她說，她去德國感受到的是，「當他們覺得這個很重要時，他們就會想辦法去實際達到，從研發設計到貫徹執行」。以「樹」為例，Dietmar說普遍上德國人很重視生活品質，很喜歡綠綠的大自然，所以他們很喜歡種樹，也重視樹的保護。

以他住的城市漢堡為例，漢堡市政府有明確的法令規定，不論是公有地的樹木，或私有地的樹木，都不可以擅自砍伐。如果有移樹的需要，不論是公家的樹，或私有的樹，都要跟政府申請，他們會有一個委員會去審查這些申請案件；如果不得已必須把樹砍掉，就要提出補償方案，在別的地方另外種一棵樹回來。

至於修樹，不是隨便就可以自己修，必須申請，請專業修樹的公司來處理。他們的行道樹都修得很好，幾乎沒看到斷頭剪的方式，樹都長得很高！樹型也很美！這其中也牽涉到美感教育的問題。

陳秋伶說，穿梭在北德的城市與鄉村間，只要一出舊城區，就是一片綠地，不是兩排都是樹，就是綠茵的草地。很羨慕德國樹很多，綠意盎然，看了心情很好！她朋友說：「對呀！既然喜歡，就要去營造這樣的環境，所以要規劃、要保護，不能隨便砍樹。」

不過他朋友也說，台灣有颱風的問題，樹木如果長得太高，被摧毀的機率大很多，所以台灣的樹要維護應該也比較困難。