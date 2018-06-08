響應世界海洋日 風管處淨灘淨海

2018-06-08 14:58

〔記者林欣漢／新北報導〕交通部觀光局東北角暨宜蘭海岸管理處（風管處）響應世界海洋日，今天在龍洞四季灣、龍洞灣海洋公園淨灘淨海，貢寮和美國小師生及約50名潛水志工也一同共襄盛舉，為海洋環境盡一份心力，共清出約500公斤垃圾。小朋友鄭冠群說，在龍洞浮潛常常能看見各類海星、海膽、海參、以及數十種的熱帶魚群，真的好好玩、好漂亮，希望大家不要亂丟垃圾。

風管處副處長陳煜川表示，東北角風景區追求永續生態環境，連續兩年獲選為全球百大綠色旅遊地，每年春、秋兩季會辦理大型淨灘，也不定期舉行獨木舟淨岸、潛水淨海等活動，宣導當個不「塑」之客，也加強水域遊憩正確安全觀念。

今天清理出的海漂及海底垃圾，包括流刺網、漂流木、保麗龍、寶特瓶、塑膠袋等，打撈起的垃圾零瑯滿目，潛水志工也在海底打造人工魚礁，打掃海洋生物的家，龍洞灣海洋公園教練尹德成說，愛護海洋從源頭做起，讓垃圾不入海，就不用經常做最末端的淨海行動了。

風管處表示，希望藉由活動喚起保育意識，眾人齊心維護海洋自然面貌，今年是東北角海灣旅遊年，6月23日將於烏石港區舉行啟航儀式，活動期間安排浮潛、獨木舟、風帆、牽罟等各項體驗優惠，詳情可上風管處官網、「東北角之友」臉書粉絲專頁查詢，或電洽：02-24991210。