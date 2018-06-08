蝙蝠季來臨 瑞芳組「環保蝙蝠」籲愛護環境

眾人運用各里蒐集的寶特瓶，組裝成「環保蝙蝠」大型公共藝術，於蝙蝠洞公園展示。（瑞芳區公所提供）

2018-06-08 14:57

〔記者林欣漢／新北報導〕暑假即將到來，20餘萬隻蝙蝠將陸續飛到位於瑞芳北濱的蝙蝠洞繁衍後代，瑞芳區公所今天結合在地瑞濱及鼻頭國小師生，到蝙蝠洞公園清理垃圾，並運用在地各里蒐集的寶特瓶，組裝成「環保蝙蝠」大型公共藝術，為即將於7月14日登場的瑞芳蝙蝠季活動暖身，呼籲大家一起愛護環境，不要亂丟垃圾影響生態。

每年端午節過後，原棲習於南投的東亞摺翅蝠，會陸續飛到瑞芳蝙蝠洞撫育牠們的下一代，瑞芳區公所將於7月14日在蝙蝠洞公園舉辦瑞芳蝙蝠季活動，今天結合瑞濱及鼻頭國小師生約60人清理周邊垃圾，並利用寶特瓶組裝成「環保蝙蝠」大型公共藝術，呼籲眾人一起從源頭杜絕海洋垃圾。

瑞芳區長陳奇正表示，瑞芳區從八斗子火車站到鼻頭角有14公里海岸線，海洋生態豐富且海岸公路非常壯麗，瑞芳區公所為維持海岸線環境清潔，經常辦理淨灘活動，為環境清理盡一分心力，惟經過一段時間後，因東北季風與夏季季風吹拂導致海岸線再度佈滿海漂垃圾，又以寶特瓶數量最為驚人。

當地海濱里長鄧麗華表示，海岸這麼多垃圾令人怵目驚心，也深深覺得塑膠實在使用太氾濫，用完即丟雖然便利，卻成為難以處理的垃圾，塑膠減量應該從生活中做起。