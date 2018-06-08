全球市值上看197億美元 資策會智慧眼鏡電腦展亮相

全球市值上看197億美元，資策會智慧眼鏡COMPUTEX亮相。（資策會提供）

2018-06-08 16:45

［記者簡惠茹／台北報導］智慧眼鏡市值攀升，資策會在今年台北國際電腦展（COMPUTEX）中展出最新研發的智慧眼鏡技術，資策會表示，展期到明天為止，希望透過Computex，促進技術曝光和交流。

資策會智慧系統研究所與台灣智慧眼鏡產業協會，共同規劃在COMPUTEX南港展覽館展區展出智慧導覽、智慧工業及智慧醫療等研發成果，讓參觀者透過實際體驗，了解智慧眼鏡如何改變未來生活面貌。

資策會系統所表示，會場中展示最新研發的智慧眼鏡混合實境（MR,Mixed Reality）工業應用解決方案（III Workforce），結合動態物件追蹤與混合實境精準疊合技術，提供混合實境動態資訊指引，大幅提高第一線員工20%實際執行的工作效能。

資策會表示，據市調研究機構Tractica預測，智慧眼鏡的全球市場出貨量將從2016年的15萬台成長到2022年的2280萬台，產值也將從1.386億美元增長至197億美元，市場潛力不容小覷。

參與智慧工業主題應用區展出的廠商除了資策會系統所外，還有佐臻、日本Where公司與芬蘭Augumenta等公司，展出多項智能製造、工安巡檢、維修及倉儲物流解決方案。

智慧導覽主題應用區則由佐臻、觀光局與精工愛普生（EPSON）合作展出，資策會表示，參觀者可以透過智慧眼鏡體驗AR導覽，與歷史文物或美術作品進行互動，現場有觀光局展示與佐臻合作的文化觀光及風景區智慧導覽，以及Epson展示歐洲斯洛維尼亞斯塔基公爵（Lord Stark）的故事，參觀者戴上Epson MOVERIO AR眼鏡後，就能進一步了解城堡在遭受攻擊前幾世代的模樣，讓導覽更生動有趣。

在智慧醫療應用方面，展出項目包含3D內視鏡微創手術及消防緊急災害救護等解決方案，資策會指出，佐臻及品臻展示結合智慧眼鏡的「智慧緊急醫療救護方案」，此方案已導入基隆消防局、台大、三總等醫院，協助第一線救護人員、爭取黃金搶救時機；佐臻、品臻與創新服務股份有限公司，也展出多項智慧醫療應用，以智慧眼鏡所搭載的微投影顯示螢幕及影像疊合技術，突破手術視角問題。