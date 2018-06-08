電力設備維護！中華郵政明晚起 暫停ATM及網路服務

2018-06-08 14:35

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕6月16日至18日端午節連續假期，中華郵政表示，原週六營業郵局，6月16日將照常營業，營業時間從上午9點至中午12點；6月17日、18日各地郵局營業窗口，僅台北故宮郵局營業，提供外幣兌換、各類集郵票品與代售商品販售服務，其餘郵局一律停止營業。另外，因應電力設備維護，明日晚間10點至6月10日上午10點，將暫停ATM及網路服務功能。

中華郵政表示，連續假期期間停止投遞包裹、限時、普通郵件及收攬信筒（箱）郵件，但快捷郵件仍照常投遞，並開放全台郵局郵務科快捷股，及駐有守衛或保全郵局郵務股，收寄國內、國際快捷郵件；台北郵件處理中心也提供收寄國際快捷郵件服務。

明日晚間9點30分至10日上午9點30分，將停止營業人代兌電子發票、電話語音繳費系統、郵件查詢服務、物流倉儲網站、通訊地址遷移通報服務、PDF電子郵遞作業系統、i郵箱系統、網路郵寄便、顧客服務中心語音系統、網路郵局、網路ATM、金融憑證管理系統、金融憑證網路轉帳服務系統、e動郵局系統、網路交易代收代付系統、郵購e指通、全球資訊網、集郵電子商城、業務資料傳輸系統、檔案傳輸管理平台、劃撥業務E化服務網、郵趣網、郵政商城服務；明日晚間11點至隔日上午9點30分，停止自動櫃員機信用卡預借現金業務；10日凌晨1點至上午9點30分，停止自動櫃員機、VISA金融卡國內外刷卡消費與國外提款、晶片金融卡Smart Pay消費扣款服務。