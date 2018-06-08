竹市「到宅沐浴」 市府編預算擴大服務對象

2018-06-08 14:30

〔記者王駿杰／新竹報導〕新竹市府2年前推出「到宅沐浴車」，協助失能長者移位至專車進行專人洗澡服務，但不包括聘僱外籍家庭看護工及領有政府照顧津貼的長者，因此，市府編列預算，除開放100名原本無法使用「到宅沐浴車」的個案免費體驗外，也讓特定個案每年能有4次比照長照一般戶的補助優惠，擴大服務範圍。

新竹市府推行長照2.0，推出「到宅沐浴車」服務，衛生局代理局長楊清湄指出，到宅沐浴車是設有組合式浴缸的專用車輛，約1坪半空間，由護理師、照顧服務員及操作員組成3人專業團隊隨車服務，每天服務人數為3人，服務時間每次1小時，沐浴前會為長者進行專業評估，確認是否適宜使用沐浴服務。

楊清湄說，為使轄內失能長者或身心障礙者能使用到宅沐浴服務，市府編列85萬元經費，特別開放100名首次使用到宅沐浴車服務的民眾（含聘僱外籍家庭看護工及領有政府提供的特別照顧津貼家庭）免費體驗。

另外，市府更針對聘請外籍家庭看護工的個案，每年能有4次比照長照一般戶的補助優惠，每次1260元。

市府今天舉辦記者會，邀請首次使用沐浴車服務的家屬前來見證分享。楊姓老翁的兒子楊燦鎰說，父親經歷2次中風，已臥床長達15年，平常的生活作息完全仰賴家人協助，因長期臥床且久未洗澡，使身體不但有異味，還搔癢難耐，今年5月首次讓楊姓老翁體驗到宅沐浴服務，沐浴後的父親不但眉宇鬆開了，整個人也更有精神。