嘉義縣國中會考榜首 盼互相抨擊的人們能彼此尊重

2018-06-08 14:25

〔記者林宜樟／嘉義報導〕國中會考今天成績出爐，嘉義縣永慶高中國中部學生羅元里及朴子國中學生林佳穎、龔苑榕成績5A++及作文六級分，是嘉義縣榜首；喜愛上網欣賞文學作品的羅元里在作文「我們這個世代」中敘述這是個自由的世代，人們意見多元而分歧，卻互相抨擊，網路匿名特性更加強攻擊性，盼人們能學著更尊重彼此。

羅元里父親從商，他從小功課就極佳，也像現代的學生一樣喜愛上網，平常的興趣是玩手機遊戲和上網看有趣的影片來放鬆心情；他也熱愛文學，經常在網路論壇上觀看作家的作品，由於現在網路文學互動性高，他發現很多讀者在閱讀作品後會在論壇中留言討論，意見紛歧，卻常見互相抨擊，因此應用在會考作文寫作上，認為這是個自由的時代，呈現多元的意見，但卻常見相互攻擊，人們要更懂得學習尊重彼此的意見。

永慶高中國中部今年有羅元里、段昱丞、劉祐誠、林穎沛、馮亮維、賴昱翔、呂羿穎及林俊諺拿到5A以上成績，全校177名國三生有39％獲得1A以上成績。

校長蘇淵源說，恭喜國三學生們努力有成，感謝師長們辛勤用心照顧學生，學校推動教學正常化，顧及每個學生，8位5A學生分散在5個班級，高中部分與交通大學合作，引進各種教學資源，希望優秀的學生能直升高中部。