甜美小女孩貓喻新世代 5科A++及作文滿級分

2018-06-08 14:45

〔記者張聰秋／彰化報導〕今年國中教育會考成績今天揭曉，長相甜美的私立精誠中學國中部考生張雙雙，拿下5科A++及作文滿級分，表現亮麗，她從參加作文比賽題目中汲取靈感，以貓玩蛇尾巴的情境，把8、9年級生喻為初生之犢不畏虎的貓角色切入主題，在「我們這個世代…」的作文題目中，拿到最高分的6級分。

今天成績出爐，精誠中學除了張雙雙，考出5科A++及作文滿級分，全校5科A++有10人、4科A++有19人，全部會考積點35點以上（5A）有218人，張雙雙選擇直升該校高中部，未來擬唸自然組，朝其想當牙醫師的志向努力。

家住彰化市的張雙雙，從小在父母栽培下，養成閱讀及寫日記的好習慣，國小到國中一路參加作文比賽，是比賽常勝軍，去年代表學校參加兩岸國際楚才盃作文比賽，拿下一等級殊榮，這項比賽經驗，讓她拿下基測作文滿級分更為游刃有餘。

張雙雙說，楚才盃作文題目由看圖切入寫作題材，圖片中就1隻貓玩著蛇的尾巴，她以8、9年級生，活在這個新世代，不知天高地厚，仍然活出自己生命的色彩，好比，貓不畏蛇攻擊，竟然趕玩蛇尾巴，這個世代的年輕人好比貓，無所畏懼，有如初生之犢不畏虎，樂於嘗試、奮勇向前。

與書當成好朋友，張雙雙平常就很喜歡閱讀，涉獵散文、新詩、小說，因愛看書，從醫生手扎書籍裡描述實習醫生的經驗，讓她嚮往牙醫師職業，國小養成寫日記的習慣，國中家長聯絡簿的心得分享的欄位，經常被她寫得滿滿，寫作反而是其興趣紓壓的選項、是生活中的一部分。

如何迎戰考試作文？張雙雙不藏私，她建議，除了多看課外書籍、多學好的辭彙與簡精的用字之外，新聞報導客觀陳述事件緣由，也是強化寫作的來源之一，同時考前可多看作文範例，試著下筆練手感，增加自信心。