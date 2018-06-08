弘光餐旅4社團別出心裁 「晚宴實境秀」展現學習成果

2018-06-08 14:00

〔記者歐素美／台中報導〕弘光科技大學4餐旅相關社團別出心裁，以首次「晚宴實境秀」方式舉辦成果展！各社團發揮專長，製作前菜、主菜、甜點、飲料，將展場變成高級西餐廳，社員直接上菜、上甜點，打破靜態成果展的模式，讓訂餐師生用視覺、嗅覺、味覺驗收，晚宴收入10%並將捐給社福團體。

弘光科大西餐廚藝社、菓子多元廚藝烘焙社、國際餐旅青年學習社、調酒社與餐旅系學會首次聯合舉辦社團成果展，各社團發揮專業製作不同佳餚，包括附餐黃金可頌餐包、開胃小品義式小披薩、前菜梅干扣肉凍佐桔醬、湯品法式雞肉澄清湯附菠菜起士餃、蘋果果醋、主菜是法式紅酒燉雞付奶油飯搭香料薄餅、甜點覆盆莓巧克力塔、飲品則是薰衣草、玫瑰調製，晚宴共上了8道佳餚，邀請校內師生及校友人士參加。

用餐的羅崧豪說，因同學介紹才報名參加，第一道開胃菜就令人驚豔，吃起來很有層次感，非常好吃，且價格便宜；許嘉芸說，學生的料理吃起來很有水準，完全不輸外面的餐廳，附餐餐包吃起來紮實，主餐口味獨特，希望下次學生再辦一次。

活動總召牟善麟說，「每道佳餚都是同學的心血，更要把收入捐給張秀菊基金會」，雖然晚宴的收入不多，但都是同學的心意，活動模擬一般餐廳的供餐方式，讓同學可以趁機學習，表現出學以致用的技能。 除了晚宴外，4社團也舉辦成果展，展出精緻套餐、各式調酒及翻糖、果雕等作品。