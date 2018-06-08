平板電腦助選字 醫病溝通不卡卡

2018-06-08 14:03

〔記者萬于甄／台南報導〕人與人的互動，溝通是重要的橋樑，尤其是醫病之間的關係，台南一名謝姓患者在住院期間因插管無法講話，寫字也歪七扭八，家人因此拿來平板電腦讓他寫字，順利幫助醫病之間的溝通，如今健康出院的謝男決定捐贈奇美醫學中心共6台平板電腦，讓醫病溝通不「卡卡」。

謝姓患者表示，今年農曆過年前夕的某天早晨，自己的呼吸心跳突然間變得很喘，起初還以為是前晚尾牙多喝了幾杯的緣故，但家人覺得有些不太對勁勸他掛急診就醫，到醫院後，被診斷出是嚴重的肺炎鍊球菌肺炎併發敗血性休克，趕緊住進加護病房插管治療。

在鬼門關前走了一回，謝姓患者病情終於日漸好轉，但住院期間因始終插管，喉嚨有時較不舒服，卻無法開口溝通，且肌耐力不足，手寫字更是歪七扭八，連家人也看不懂，影響他的情緒。

謝姓患者的子女見狀靈機一動，帶來家中的平板電腦，希望藉由電腦辨識系統，明白爸爸的想法；果然，寫在平板電腦上隨即跳出許多「候選字」，總算讓醫護人員了解謝姓患者的需求與不適，溝通起來也相較順利。

奇美醫學中心表示，加護病房的患者常常會遇到2個難題，一是因為插管無法溝通而激動，另外就是因肌肉力氣不足，較困難脫離呼吸器，如今可藉由平板電腦科技選字，讓醫護人員明白患者想表達的訴求，相當感謝謝姓患者的捐贈，協助更多重症插管病人的溝通。