全台唯一夏季媽祖出巡 前鋒金虎爺金牌被偷

「祭江洗港」是苗栗縣竹南鎮特有的端午習俗，也是全台唯一媽祖夏季出巡活動。（資料照，記者彭健禮攝）

2018-06-08 13:40

〔記者彭健禮／苗栗報導〕「祭江洗港」是苗栗縣竹南鎮特有的端午習俗，也是全台唯一媽祖夏季出巡活動，眼見端午將屆，卻發生媽祖出巡鑾轎前鋒的竹南郡威勝堂金虎爺金牌被偷，讓威勝堂錯愕，已報警處理，希望金牌能於出巡前回歸。

竹南郡威勝堂總幹事方志強表示，金虎爺，因近台語「真好野」（國語「真有錢」之意），十分靈驗，吸引各地信眾參拜求財。這面遭竊的金牌，是兩年前信徒還願，替金虎爺打造，價值1萬多元。

竹南郡威勝堂金虎爺，今年受邀參加祭江洗港，擔任中港慈裕宮媽祖出巡鑾轎前鋒，並以炸虎爺做為起駕儀式；不料，7日下午，宮廟人員竟發現金虎爺配戴的金牌不翼而飛，報警處理。

警方受理後，派偵查隊到場採證，並經詢問蒐集情資，發現黃姓慣竊涉有重嫌，已鎖定追查中。

農曆5月稱為「惡月」或「百毒月」，中港慈裕宮延續70多年傳統，舉辦「祭江洗港」，由慈裕宮媽祖出巡遶境竹南鎮中港地區，最後抵達中港溪出海口，象徵把不潔之物逐出大海。

「祭江洗港」民俗來由，可能因先民渡海來台時遇船難及中港地區早年閩客械鬥，死傷無數，加上中港溪上游曾爆發山洪，導致下游出海口許多居民罹難，地方因而在端午節祭拜這些冤魂，進而發展出請媽祖出巡遶境祈福習俗，相較於「3月瘋媽祖」，也成為全台唯一在夏季媽祖出巡活動。