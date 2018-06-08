樂FUN端午藝起來 16日葫蘆墩文化中心登場

2018-06-08 13:30

〔記者歐素美／台中報導〕慶祝端午節，葫蘆墩文化中心將於6月16日舉辦「樂FUN端午藝起來」活動，以東西方獻藝舞臺SHOW打造端午的節慶意象，安排特技及拉丁情歌、日本二胡民謠、民歌演唱，讓民眾享受視覺、聽覺的藝術饗宴。

葫蘆墩文化中心今天在豐原區南陽國小舉辦快閃活動，邀請青年音樂家周伯宇演奏出自義大利曠世製琴師Celeste Farotti、價值200萬的百年手工名琴，該琴也將於活動當天現場展出；獲得全國錦標賽冠軍及亞洲盃比賽亞軍的南陽國小啦啦隊，也展現精準完美的動作，為即將登場的「樂FUN端午藝起來」活動暖身宣傳。

新象特技劇圑以高難度的精采高腳單車特技巡迴全場，受到南陽國小3000多名師生熱情歡呼。葫蘆墩文化中心表示，新象特技劇團當天將帶來迅捷如電腦3D動畫的「極限立方」，表演者為來自俄羅斯的臺灣女婿；還有高空疊椅倒立的「雲中頂」；以及揉合柔術舞蹈與經典雜技、最受歡迎的驚險「蹬技」。

「樂FUN端午藝起來」將於16日下午3點在葫蘆墩文化中心登場，現場規畫有古早童玩市集、文創品展示、手作童玩及樂器體驗。5點時，將由南美洲巴拉圭國家吉他名家Roberto Zayas獻唱浪漫奔放的拉丁情歌暖場，讓民眾聆賞獨特的南美音樂風情；晚間7點則由「新象創意特技劇團」為精彩節目揭開序幕，音樂晚會邀請日本民謠旅人里地帰及「同班同學樂團」古勝中等演唱演奏及演唱。

葫蘆墩文化中心表示，活動當天，民眾參與闖關及古早味市集、童玩體驗等即可集點，並有機會抽中「日本沖繩來回機票」，活動詳情請上臺中市葫蘆墩文化中心網站http://www.huludun.taichung.gov.tw/查詢。