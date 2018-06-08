五專大復活！她差一點5A++ 直取北科大五專部

2018-06-08 13:52

〔記者顏宏駿／彰化報導〕高中職升學管道越來越多元，今年多了「五專」選項，彰化縣大同國中女狀元詹子萱全校最高分之一，篤定可進彰女數理資優班，但她卻有意唸「五專」，目標是北科大智慧自動化科。

詹子萱成績4A++和1A＋，是校內女生最高分，可免試進彰女資優班，但詹子萱卻有另一種選擇。

她說，父母極力推薦她去唸北科大的「五專菁英班」，她非常心動。

子萱說，北科大新設立「自動化工程科」，跨領域整合機械、電機，培養人工智慧的專才，以英文授課，還力邀億光電子董事長葉寅夫、和碩光電董事長童子賢、群光集團副董事長兼執行長林茂桂等知名校友擔任企業導師，招生才30名，卻有75名機電產業的菁英幹才和教授輔導，將來更有很多機會出國見習。

她表示，自己對理工很有興趣，若再讀高中，也是每天摸國、英、數那些書，既然有機會脫離這種困局，又能接觸到台灣機電業領頭羊，何不趁現在把握，也免去大學考試的煎熬，只是才國中畢業就要離開爸媽，會有一點捨不得。

教育部預計明年讓10所公私立科技大學重新開設五專部，除了台科大增設五專部外，虎尾科大、高雄應大、海洋科大、澎湖科大、台中科大、南台科大、龍華科大、正修科大和輔英科大，科系集中土木、模具、精密機械、漁業、電機、資工、自動化、化工、環工等產業缺工的領域。各校為了重新開設的五專部，祭出不少獎學金、升學獎助等。