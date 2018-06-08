向大師告別！影史經典《阿瑪迪斯》導演版高雄獻映

2018-06-08 13:13

〔記者黃佳琳／高雄報導〕為紀念剛於今年4月逝世的兩屆奧斯卡最佳導演，捷克名導米洛斯福曼（Miloš Forman），高市電影館將於7月1日推出他所執導的傳世經典鉅作《阿瑪迪斯》導演版，僅有1場次，錯過可惜。

這部演繹音樂神童莫札特的天才驕狂與宮廷哀愁的電影，1984年上映，1985年即抱走奧斯卡8大獎項，包括最佳影片獎、最佳導演獎、最佳服裝設計獎、最佳藝術指導獎，並入圍6項金球獎，成就輝煌。本片創下奧斯卡雙男主角皆入圍紀錄，最後飾演薩里耶利的莫瑞亞伯拉罕以深沉並兼備層次的演技勝出，擊敗了飾演莫札特的湯姆赫爾斯，奪下奧斯卡男主角小金人。

電影《阿瑪迪斯》由米洛斯福曼執導，改編自英國戲劇大師彼得謝弗的同名舞台劇，透過將莫札特視為終身對手的宮廷樂師薩里耶利的視角、在臨終前告解的倒敘手法，呈現莫扎特褪去「音樂神童」的稱號下，其所不為人知，充滿孩子氣甚至有點粗野的個性，華麗既炫目的展示莫扎特遊走於天真與瘋狂、揮霍成性，音樂才華逼人但個性傲慢輕浮的衝突火花。

被美國電影學會列為AFI百年百大電影中的第53位的《阿瑪迪斯》，展現導演米洛斯福曼高超的改編技巧與別具匠心的音樂使用，片中一反電影配樂以特定樂曲作為主題襯樂，以一首接一首、連貫不絕之樂曲為劇情賦予生命。

《阿瑪迪斯》片中融合高達54段莫札特創作樂曲，堪稱史上最經典的音樂電影之一，原聲帶歷年來銷售更創下超過百萬張的白金唱片紀錄，奪得葛萊美獎「最佳古典專輯」大獎。電影強烈的戲劇張力、完美演技與電影中的音樂，更吸引了大量不聽古典樂的年輕人，藉由本電影重新認識莫札特。