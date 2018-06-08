澎湖五德國小畢典 學童變身「海洋鐵人」

五德國小鐵人三項挑戰，展現海洋子民的韌性。（記者劉禹慶攝）

2018-06-08 12:57

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕「十年樹木、百年樹人」，今年甫滿百歲的五德國小，配合世界海洋日，今日舉行海洋鐵人三項畢業典禮，11位6年級畢業生必須通過獨木舟、SUP立式划槳及浮潛3項海洋技能，才能順利畢業，成為合格的海洋子民。

五德國小發展海洋運動課程，已經邁入第6年，學校將海洋運動-獨木舟、SUP及浮潛等課程，融入健康與體育學習領域課程，讓五德國小的孩子們在「世界最美麗海灣」探索學習。另一項特色課程-手作骨架蒙皮舟，準畢業生於去年暑假共同打造一艘「骨架蒙皮印地安舟」，代表親手打造自己的夢想，不畏艱難，航向夢想藍圖。

今年畢業典禮適逢為五德國小百年校慶，特別選在五德國小北側，一座日治時期建造的五德「碼仔頭」，舉辦畢業生挑戰-第5屆五德小鐵人，特別將學校海洋運動課程列入鐵人項目，全部在海上挑戰完成。第一個挑戰項目為「浮潛前進（浮具前進）」、轉換第二個挑戰項目「SUP立式划槳」，航行至雞母塢塭，進行第三個挑戰項目「獨木舟（骨架蒙皮印地安舟）」，孩子划著自己手工打造的獨木舟，返回五德碼仔頭，完成所有挑戰，成為五德海上小鐵人。

另外今日也為世界海洋日，學校1至5年級師生除了為畢業生的鐵人活動加油打氣，並於畢業生順利出發後，隨即進行五德碼仔頭的淨灘活動，活動不僅只有淨灘，更進一步透過垃圾分類與記錄，用行動守護美麗的海洋！

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