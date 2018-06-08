台中火車站「三代同堂」 林佳龍開直播帶路

鐵工局開放部分區域作為人行通道，相較經舊車站的動線，縮短110公尺。（台中市交通局提供）

2018-06-08 12:30

〔記者黃鐘山／台中報導〕台中火車站前廣場部分區域鋪面完成，市府交通局協調交通部鐵工局提前開放小部分區域作為人行通道，相較於經舊車站的動線，縮短110公尺。市長林佳龍今早透過臉書直播實地勘察動線，也讓民眾對車站未來動線有進一步了解。

林佳龍表示，台中車站是全台獨有的「三代同堂」車站，第一代在地下，第二代是平面的紅磚造車站，第三代是高架新站；台中市是因鐵路誕生的城市，因此特別保留舊車站，規劃成立鐵道文化園區，也爭取保留1.6公里駁坎作為帶狀空中花園「綠空鐵道」，代表城市對過去的了解，也在這個基礎上展望未來。

至於「大車站計畫」，林佳龍說，以前的車站只是一個「點」，現在是一個「區域」，而且是立體化，在平面可直接轉乘公路大眾運輸，空中大平台可步行到干城，地下則會連接捷運藍線，形成「共站分流」。旅客在車站半徑500公尺內暢行無阻，打破前後站區隔。更進一步，是結合綠柳川整治、文化復興串連歷史建築，帶動台中的發展。

交通局長王義川說，台中車站前廣場採分區施工，目前市府施作的舊站前廣場有一半完工，新站前由鐵工局施作的廣場鋪面也已經鋪好，因此協調鐵工局優先開放一條走道，方便民眾通行。原先經舊站到新站的路徑長約200公尺，新的直通通道只有90公尺，步行時間由4分鐘縮短為1分半。一旁民眾也給予好評，認為不用繞道確實方便許多。

王義川說明，台中由豐原到大慶原有5座車站，今年底將再新增5座新站，共有10座車站，平均2站間距約為2公里，已經是捷運的標準，因此稱為「高架捷運化」，就像台中多一條捷運，更方便通勤。原本預計明年全線通車，市府與台鐵達成共識，希望趕在今年底通車。

台中站長葉仁和特別開啟通往大平台的閘門，讓觀看直播的民眾一探究竟。葉站長說，平台有4座電梯，未來提供最友善的無障礙空間。葉仁和也帶領一行人俯瞰一代站遺址，他說，台鐵與日本3條鐵道締結姊妹，對方看到台中保護古蹟不遺餘力相當高興，認為台中已經步入先進國家的行列。市長直呼以後旅客就像在逛博物館，一次參觀三代車站，台中的大車站時代就要來臨。

觀看直播的網友留言「哇賽 好早」、「這麼早？太認真了啦⋯⋯」「有你台中變得不一様」、「這兩年多來台中市進步都會叫人驚喜！」、「真的看到台中新風貌了」。也有網友提出建議，「希望注意清潔」、「希望未來廣場有街頭藝人表演」等，迴響相當熱烈。