微創耳內視鏡手術讓台東慢性中耳炎病患不再害怕手術

2018-06-08 11:43

［記者王秀亭／台東報導］台東幅員狹長，偏鄉居民就醫不便，台東馬偕醫院耳鼻喉科醫師孫煜庭表示，不少慢性中耳炎病患就醫時，聽力已嚴重衰退，甚至快聽不見，引進中耳內視鏡手術取代傳統顯微鏡手術後，接受手術人數較往年增加4倍。

孫煜庭表示，持續出現聽力減退、耳鳴、耳漏（耳朵流水）、疼痛等現象，就可能是慢性中耳炎，台東與其他縣市的盛行率相當，但偏鄉居民就醫不便，常誤以為年紀大，聽力衰退所致，直到引發併發症，或耳朵痛到造成生活困擾，才願意就醫。

曾有一名病患兩耳耳膜到只剩10％，聽力嚴重衰退到快聽不見，得知需要手術，更是擔心手術費用，而拒絕手術。

傳統顯微鏡手術需切開耳朵近6公分傷口，術後還需包紮頭部，觀察2天才能出院，病患常以只是耳朵常流水，不需進行大手術為由拒絕手術，台東馬偕醫院平均一年進行傳統慢性中耳炎手術者僅5例左右。

去年7月引進耳內視鏡手術，外觀傷口大為縮小，傷口疼痛大為降低，且術後隔天即出院，民眾接受度高，10個月來已有20名病患接受手術。

孫煜庭說，尤其是青壯年有聽力減退、耳漏等問題，多數為慢性中耳炎，皆應盡速就醫治療，早期發現，術後可恢復聽力，晚期雖無法找回聽力，但能避免相關併發症，配戴助聽器，也不易因耳漏，造成助聽器損毀等問題。

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