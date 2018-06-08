交通部預計今年下半年 敲定台鐵公司化方向

2018-06-08 11:54

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕台鐵公司化條件逐漸成熟，交通部長賀陳旦今日參加台鐵131週年暨鐵路節慶祝大會時表示，台鐵公司化不能說重啟評估，因為一直有在與台鐵局討論，現在有三個條件可以更成熟，包含年金制度逐步調整、人力員額補足、車種單一化及以中短程為經營重點等，目標今年下半年將員工顧慮狀況、公司化後長期營業計劃處理完成。另外，賀陳旦也希望各界支持，台鐵各方面成本墊高後，應有合理的票價調整。

過去台鐵員工總是認為，做為公營事業一環，在退休保障會比較完整，賀陳旦表示，政府這幾年針對年金制度討稐，對於政府機關或非政府機關的專業人員，都有一些構想，像是年金做可攜式調整等，讓大家心裡比較踏實。

對於台鐵人力需求，現在行政院也注意到，不能說因為台鐵虧損，就在人力上盡量節省整本，今年已把台鐵最欠缺的人力優先來補，讓局裡同仁知道，服務及品質才是真實應該要重視的事項。賀陳旦表示，服務品質提升、成本有所控制後，進一步就是要來講怎麼求利，並讓員工能有合理激勵、績效設計；這方面公務機關是不如事業機構那麼靈活，相信大家應該可以來正面面對這件事情。

最近在台中高架化、高雄地下化要逐步完工啟用，都代表台鐵今後經營方向，是朝都會區中、短程為主，且台鐵購車上面，今後也會盡量減少紛雜購車，朝單一化方向。賀陳旦表示，單一化能有效控制成本，使服務更穩定外，未來台鐵公司化後，也就能慢慢擺脫過去太多不可預測政策性干擾，讓自己經營越來越單純。

賀陳旦表示，現在大家可以更明確思考，台鐵公司化對於長期發展的助力，至於公司化期程上面，主要還是要看資料準備安排情況，現在目標今年下半年，將過去員工顧慮狀況、公司未來經營方向、營業計劃先準備起來。另外，賀陳旦也說，公司化過程中，不免提出合理票價調整主張，讓經營環境更合理，並希望用合理調整票價，鼓勵同仁願意追求品質。

台鐵局長鹿潔身表示，票價調整主要考量台鐵財務狀況不是很理想，票價是對整個財務結構改善的重要事項，對於將來公司化財務結構才會更健全。目前台鐵局有成立專案小組，全世界軌道都逐漸走向企業化經營，最主要目的是希望台鐵未來經營更有效率、永續經營；現在正在整理當年公司化準備資料，未來公司化會同步跟台鐵工會溝通。

對於公司化後的人員薪資是否會做調整，鹿潔身表示，薪資這一塊有委託專業顧問公司做研究，因為目前待遇制度不是很理想，行政院也希望針對台鐵業務特性，規劃一個適用台鐵的待遇制度，這一塊還在研究當中。