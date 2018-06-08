宜蘭會考榜首林紓宇 分析北市選情丁守中贏定了

2018-06-08 11:47

［記者林敬倫／宜蘭報導］國中教育會考今天放榜，宜蘭5科A++作文也滿級分的滿分狀元有2人，其中中道中學榜首林紓宇，除了有穿上白袍的夢想，談到政治他更能侃侃而談，擅長分析選情；他說，年底大選，北市民進黨不禮讓柯文哲，造成綠營分裂，丁守中根本贏定了，宜蘭縣的部分因為深澳電廠議題重傷綠營，藍營的林姿妙勝算高。

今年國中教育會考，宜蘭考區有4950人報考，5科5A有161人，5科5A++有8人，5科5A++作文也滿級分的榜首則有2人，分別是中道中學的林紓宇與國華國中的馬詣翔。

其中，林紓宇是學校的焦點人物，去年獲得「國家地理知識大競賽」宜蘭縣冠軍及全國銅牌，平常也熱愛閱讀經典文學作品，張愛玲的「天才夢」、日本作家芥川龍之介的「河童」、「某傻子的一生」，他都非常喜愛，未來則希望繼承父親衣缽穿上白袍。

除了文學與醫學，林紓宇也熱愛政治，常常對同學與師長對政治侃侃而談，做選情分析，讓人會心一笑，談到年底地方大選，他認為，台北市國民黨的丁守中會贏，民進黨推出名不見經傳的姚文智出來選，不但難以選上，還分了柯文哲的票，加上呂秀蓮還有脫黨參選的可能，泛綠內鬥、分裂對藍營有利。

談到宜蘭縣的選情，林紓宇則說， 民進黨在年底大選前，竟然拋出興建深澳電廠的議題，讓宜蘭人相當反感，綠營會因此流失大量中間選票，加上民進黨宜蘭縣長參選人陳歐珀存在感低，很少在拜票，國民黨的參選人林姿妙勝算很高。