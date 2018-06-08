會考成績公布 建臺學子掙得苗縣府10萬激勵獎金

2018-06-08 11:32

〔記者彭健禮／苗栗報導〕國中教育會考成績今天（8日）公布。苗栗縣私立建臺高中國中部，共有30人達5A以上，全校精熟達25%，待加強比例大降3%，學校整體平均成績提升許多；其中，謝博任、黎季宣2人5A10+、寫作5級分，表現最優異。因苗栗縣政府訂有會考成績激勵方案，校方表示，符合領取資格者有18人，可望持續獲得縣府10萬獎金。

黎季宣個性都沉著穩定，念書專心踏實，也樂於助人，國中3年均當選班級模範生，足為同學的楷模，他是位思慮周延、懂得善用時間；他說，會直升學校高中部頂大班，把握更多的時間做多元的學習，增強競爭力。

謝博任則被師長誇讚心思細膩、理性感性兼具、思路明晰敏銳，喜歡思考，曾榮獲國家地理知識比賽苗栗縣第1名，也對數學特別有興趣，是個全方位發展的可造之材。

5A9+寫作6級分的李佳蓁，在語文方面的表現極為突出，國二就已通過全民英檢中級檢定，還榮獲苗栗縣國語演講及英文朗讀的第一名，寫作6級分，充分展現語文能力。

依據縣府會考成績激勵方案規定，會考成績5A5+及寫作5、6級分以上學生，可獲頒5000元到10萬元不等獎金；全校僅12班以下學校，學生成績5科均A及寫作5、6級分也可獲頒5000到6000元獎金。校方表示，符合領取縣府激勵獎金共18位，總計獎金也達10萬元。

校方表示，國、高中「六年一貫」長期是學校的教育政策，希望學生能在國中部扎根後續留就學；縣府提供豐厚的會考激勵獎金，對學生及學校均有極大正向影響，苗栗子弟留鄉就讀縣內高中，省錢方便又有獎金可領取，一舉數得。