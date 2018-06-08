南市50處亂丟垃圾熱點全都錄 今年已開罰400多件51萬元

2018-06-08 11:28

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市環保局為維護市容，選定全市50處常被亂丟垃圾的熱點架設移動攝影機錄影蒐證，今年1至5月共查獲425件亂丟垃圾案件，均依廢棄物清理法開單告發，各處罰款1200元，共51萬元。環保局呼籲市民將垃圾包交由垃圾車清運，不能隨處亂丟，以免污染環境。

環保局表示，除了亂丟垃圾包，還有缺乏公德心的駕駛人將垃圾包、菸蒂、檳榔渣、飲料杯隨手往道路或空地丟。尤其是停紅綠燈的路口、安全島或交流道旁，常被駕駛人或乘客亂丟垃圾，清潔人員必須穿梭車陣撿拾清理，倍增危險。

環保局籲請市民協助舉發，運用手機或行車紀錄器拍攝隨意亂丟垃圾的人員及車牌號碼向環保局檢舉，經查證屬實即予逕行告發，並將罰款金額的10%發給檢舉人作為獎金，希望藉由全民力量維護市容，遏止沒公德的民眾一再污染環境。

環保局清查全市50處最常被亂丟垃圾的熱點，架設架移動攝影機錄影蒐證。查獲亂丟垃圾包的地點以電線桿旁最多，其次是公園旁的馬路邊或公車站牌，其中北區市場旁的電桿邊經常一早就有人騎機車來丟垃圾包，經錄影蒐證追查，迄今已開罰29件。

環保局強調，家戶垃圾採「準時準點垃圾不落地」方式清運，民眾可上臺南市政府環境保護局網站查詢清運時間及地點，選擇最方便的時、地將整理好的垃圾包交由垃圾車清運，切勿任意丟棄垃圾包，以免違規受罰。