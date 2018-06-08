花蓮監獄鐵馬驛站啟用 車友讚好點

花蓮監獄特別在監獄門口設立「鐵馬驛站」，並結合本地區原住民文化特色以太魯閣族語「森阿漾」為名。（記者王錦義攝）

2018-06-08 11:30

〔記者王錦義／花蓮報導〕法務部矯正署花蓮監獄位於省道台九丙線上，而這條道路兩旁種滿台灣樟樹形成綠色隧道，一直是許多自行車友熱愛的騎乘路線，花蓮監獄特別在監獄門口設立「鐵馬驛站」，並結合本地區原住民文化特色以太魯閣族語「森阿漾」為名，代表休息之意，今天早上舉行啟用儀式，典獄長葛煌明說，希望提供車友們一處休憩空間，也讓民眾改觀對監所封閉刻板印象。

葛煌明說，鐵馬驛站由前任典獄長劉世添啟動，經由他任內完成，全是由具有鐵工、木工等專長的受刑人建造而成，希望透過這座驛站，代表收容人回饋社會、與社會產生連結的教化意義，驛站備有水源、打氣筒、簡易維修工具、販賣機、USB手機充電服務等，並以太魯閣族傳統圖騰作為驛站的特色，還有簡易的周邊景點、花監特色等等介紹，歡迎車友多加使用。

今天啟用儀式也邀請自行車友共襄盛舉，車友盛讚驛站的設立，車友說，台九丙線是通往慕谷慕魚、翡翠谷、銅門、鯉魚潭等景點的必經道路，也是自行車友最愛的路線之一，從吉安方向過來剛好是有點上坡，中途能夠有休息的地方相當好，尤其是這酷熱的夏天，沿線可補水的點很少，很開心能有驛站讓大家可以休息。