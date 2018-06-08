國中會考數學待加強首度低於3成 仍有4萬人非選題抱蛋

今年國中教育會考數學科精熟級增加幅度最大達5.8％，待加強降低幅度也較大，達4.7％，首度在3成以下，不過在數學非選題部分，仍有4萬221人抱蛋，其中7成是交白卷。（資料照）

2018-06-08 11:27

〔記者林曉雲／台北報導〕全國23萬多名考生參與的國中教育會考，今天寄發成績單，數學科部分今年考生表現獲肯定，台師大心測中心副主任曾芬蘭說明，精熟級增加幅度最大達5.8％，待加強降低幅度也較大，達4.7％，首度在3成以下，不過在數學非選題部分，仍有4萬221人抱蛋，其中7成是交白卷。

國中教育會考共考5科，國文、英語、數學、社會及自然，英語科部分待加強仍有30.77％，曾芬蘭表示，英語科待加強比例和去年差不多，呼籲給學校教師時間，英語科和自己相比近年來待加強仍有降低。

數學非選題，去年有59046人拿到滿分，但今年只有11925人，兩者相差甚大，曾芬蘭表示，去年非選題目稍簡單一些，第一題甚至只要國小程度即可解題，透過標準設定方式，拿到精熟級的分數就不會如去年多。謝豐瑞則表示，今年考題較新穎，非選難度提高一些，但較能引導教學方向。

台灣師範大學教授謝豐瑞評析數學非選題，重視考生的閱讀理解能力，兩題都是考國中的數學知識和數學素養，都與生活情境有關，兩題空白比例較去年減少5.46％，顯示學生回答非選意願增加，是數學教育的進步，她亦直言學校教傳統考題、讓學生精熟傳統考題的時代已過去，學生需要的是數學閱讀理解能力，0分或1分的考生多半是看不懂題目。

數學非選題第一題有47722人、占比20.71％抱蛋，但也有52207人拿到滿分3分、占比22.66％；至於第二題則有高達95164人抱蛋、占比41.3％，相對於拿滿分3分僅19695人、占比8.55％，抱蛋人數顯然高很多，謝豐瑞教授分析，這一題可以用幾何做法輕鬆解題，但竟只有不到1成的學生看得出來可以用幾何方式解題，其他學生幾乎都用畢氏定理算出線段長來解題，顯示在陌生情境中，學生觀察圖形能力非常需要加強。

曾芬蘭提醒，為了提供家長與教師，輔導學生適性選擇及就近入學，教育部已建置「107年度國中畢業生適性入學宣導網站」，提供各種入學管道說明、學制選擇、高職類科介紹、高中學科介紹、學校區位等資訊，學生可透過網站，了解所選志願校科未來學習的內容與進路發展，家長與教師也可以跟學生討論，協助學生按照興趣、性向及優勢能力，參酌國中教育會考成績及兩次志願選填模擬結果，進行升學選擇，並且在選填志願時，能填滿志願數，以提高免試入學的錄取機會。