讓畜牧場原地增建 彰縣擬鬆綁周界距離

2018-06-08 11:16

〔記者張聰秋／彰化報導〕家禽飼養大縣的彰化縣，多數畜牧場建築施設，停留在傳統開放式的飼養空間，有更新改建需求，為此，彰化縣政府農業處擬輔導業者產業轉型更新設備，擬修改「彰化縣新設置畜牧場管理自治條例」，放寬現有增建與擴建的規定，取消不受畜牧場新設置須與商店、住家及學校相隔300公尺距離的限制。

「彰化縣新設置畜牧場管理自治條例」於2017年1月20日公布實施，法條上路迄今已1年多，不少畜牧業者向農業處抱怨，要找到符合地目的新地點蓋新廠，難上加難，法條束縛舊畜牧場原地增建與擴建，希望爭取修法，讓原取得登記證的畜牧場，申請原地增建與擴建，不受300公尺限制。

縣府農業處副處長郭至善表示，彰化縣目前約有2000家畜牧場，當中3分之2場區設施仍屬傳統開放飼養，畜牧場開放空間，防疫顯得不足，飼養環境也落後，農業處希望業者可以更新硬體設備，跟上時代進步。

現有「彰化縣新設置畜牧場管理自治條例」第3條和第5條規定，新設置畜牧場應距離商店、廠房、機關、學校及非自有住宅（不含農舍）等周界300公尺範圍以上，農業處擬修法鬆綁，若在該自治條例公布施行之前，就已取得畜牧場登記證，欲申請新建、增建、改建及修建設施，不受300公尺限制。