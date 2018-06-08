勤練體力考取空軍官校 她成興華高中首位女飛行生

吳云喬（右一）錄取空軍軍官學校理工組飛行生，成興華高中首位女飛行生，父母跟姊姊今參加她畢業典禮、與有榮焉。（記者王善嬿攝）

2018-06-08 11:08

〔記者王善嬿／嘉市報導〕私立興華高中今天舉行畢業典禮，應屆畢業生吳云喬因父親自海軍陸戰隊退伍，從小聽父親分享軍中趣事、對空軍十分嚮往，同為興華高中畢業校友的父母，帶著她曾到新竹、嘉縣水上空軍基地參訪，高二時吳云喬立志就讀空軍軍官學校，經學測、體能訓練如願錄取，25日將入訓，成興華高中首位女飛行生。

吳哲福說，女兒從小自動自發、念書不用操心，決定以空軍軍官學校為第一志願後，還自主訓練跑3千公尺；吳云喬說，從小就對飛機很有興趣，視力也是家中3姊弟最好的，以後如果可以，最想駕駛F-16。

日前F-16戰機飛官不幸墜機，是否擔心女兒安全？吳云喬的父親吳哲福說，相信女兒經過訓練、磨練，不用擔心，以女兒為榮。

另名畢業生林昺旭個人申請錄取國防醫學院醫學系，今天畢業典禮自校長郭義騰手中受獎。

林昺旭媽媽黃淑真說，因跟先生都從事教師退休，從小兼顧兒子的國、英、數；林昺旭表示，念書方法就是老師上課後回家就複習，考前再複習一次，能獲獎很開心、希望繼續替學校爭光。